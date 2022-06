"Jutro bardzo ważne ogłoszenie więc proszę przyjść tutaj (niekoniecznie w stroju galowym), zajrzeć, zobaczyć, ucieszyć się i celebrować" - napisał Dawid Podsiadło, wspominając koncert we Wrocławiu, który był przedostatnim przystankiem na jego stadionowej trasie koncertowej. Jej finał nastąpi 25 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie.



Podsiadło już podczas tego koncertu wykonał utwór "Post". Jego oficjalna premiera odbędzie się w piątek. To jednak nie koniec zapowiedzi od wokalisty. Singel jest pierwszym zwiastunem nowej płyty ulubieńca tłumów, która ukaże się jesienią. Będzie ona promowana na kolejnej trasie koncertowej.



"No ale jak singel, to chyba jakaś płyta, tak? Oczywiście że tak. Jesienią. Cała płyta. Mówiłem, że dzisiaj konkrety hardkory. A to nie koniec... No jak płyta to chyba jakaś trasa, czy źle mówię? Wiadomo, że dobrze i jesienią będzie też trasa. Od nazwy pierwszego singla nazywa się 'POSTprodukcja'. Zagramy tam premierowo cały nowy album. Uf. Mówiłem że dużo. Ostrzegałem" - napisał.

"Postprodukcja Tour". Gdzie wystąpi Dawid Podsiadło?

Koncerty w ramach trasy "Postprodukcja" prezentują się następująco:



30.10 - Szczecin, Netto Arena

5.11 - Gdańsk/Sopot, Ergo Arena

7.11 - Wrocław, Hala Stulecia

10.11 - Kraków, Tauron Arena

12.11 - Katowice, MCK

24.11 - Łódź, Atlas Arena

30.11 - Poznań, MTP

6, 7.12 - Warszawa, COS Torwar.



Rekordowa i przerywana trasa koncertowa Dawida Podsiadły

Podsiadło kończy właśnie pierwszą trasę po polskich stadionach, którą zobaczy łącznie ponad 150 tysięcy widzów. Po koncercie w Gdańsku i Wrocławiu, w których udział wzięło ponad 90 tysięcy osób, trasa zakończy się koncertem na Stadionie Śląskim w piątek, 25 czerwca. Będzie to największy koncert w karierze artysty, organizatorzy spodziewają się tam około 60 tysięcy fanów.

Przystanek na Open'erze

To jednak nie koniec emocji. Dawid Podsiadło pojawi się też na Open'er Festivalu. Wokalista wystąpi na lotnisku Kosakowo 2 lipca, gdzie zagra swoje największe przeboje w zaskakujących akustycznych aranżacjach, znanych z płyty "Leśna Muzyka (live, czyli na żywo)".



Poprzednia studyjna płyta Dawida Podsiadły - "Małomiasteczkowy" - ukazała się 19 października 2018 roku. Promowały ją takie utwory jak: "Małomiasteczkowy", "Nie ma fal", "Trofea" i "Najnowszy klip".



