Dawid Podsiadło i "Nie kłami": Teledysk przygotowany przez fankę podbija sieć

Ponad 580 tys. odsłon ma już fanowski teledyski "Nie kłami" Dawida Podsiadły.

Dawid Podsiadło z nagrodą Bestsellery Empiku AKPA

Płyta "Małomiasteczkowy" bije rekordy - w połowie stycznia Dawid Podsiadło został wyróżniony poczwórną platyną za sprzedaż ponad 120 tys. egzemplarzy tego albumu.

Status przebojów zdobyły single "Małomiasteczkowy" i "Nie ma fal".

Okazuje się, że nie tylko te piosenki docenili fani wokalisty. Furorę w sieci robi rysunkowe wideo do piosenki "Nie kłami", która do tej pory jeszcze nie doczekała się oficjalnego teledysku.

To przejmująca opowieść o życiu po rozstaniu z ukochaną, ujęta w odpowiednio dobrane słowa. Klip przedstawioną w piosence historię nieszczęśliwej miłości pokazuje w niestandardowy sposób, a internauci zachwycili się efektem końcowym.

"To jest niesamowity utwór i zawsze mam gęsią skórkę, kiedy go słucham.. Dlatego mam nadzieję, że tylko dodałam mu pozytywnego odbioru, nie na odwrót (...) Zakup płyty to jedna z lepszych rzeczy, jaka spotkała mnie pod koniec zeszłego roku (...)" - napisała pod wideo autorka posługująca się pseudonimem Blond Mysz.

Co ciekawe, jej klip zniknął na pewien czas z serwisu YouTube w związku z roszczeniem dotyczącym praw autorskich.

"Na czas rozpatrywania roszczenia utwór odblokowano, zobaczymy jeszcze z jakim efektem to roszczenie rozpatrzą.." - napisała Blond Mysz w jednym z komentarzy.



