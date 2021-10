Dawid Podsiadło doczekał się przeprosin. Co się stało?

15 sierpnia 2018 roku, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości, odbył się w Warszawie spektakl "Wolność we krwi". Częścią widowiska były także utwory muzyczne, a wśród nim przebój Dawida Podsiadły, pt. "Nieznajomy" z debiutanckiej płyty muzyka. Niestety utwór został wykorzystany bez wiedzy i zgody Podsiadły.

Dopiero teraz, po ponad 3 latach od wydarzenia, producent spektaklu - firma Rochstar na swoim Facebooku opublikowała oficjalne oświadczenie i przeprosiła młodego muzyka.

"Rochstar S.A. oświadcza, że realizując widowisko pt. ‘Wolność we krwi’, które zostało wystawione w dniu 15 sierpnia 2018 r. na placu Piłsudskiego w Warszawie, został wprowadzony w błąd przez organizację zbiorowego zarządzania, w związku z czym doszło do sytuacji, w której utwór pt. 'Nieznajomy' został wykonany bez zgody Pana Dawida Podsiadło, który jest współautorem i współkompozytorem utworu. W momencie, gdy Rochstar S.A. otrzymał informację o braku zgody, było już za późno, by wycofać utwór ‘Nieznajomy’ ze scenariusza widowiska" - napisano w poście.

W oświadczeniu producent zapewnia, że rozliczył się z organizacją zbiorowego zarządzania reprezentującą autora, a więc Dawid Podsiadło otrzymał, bądź otrzyma z tego tytułu tantiemy.

Komentarze pod postem zostały wyłączone.

