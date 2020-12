Dawid Narożny zszokował fanów. Nie mogli powstrzymać łez

Dawid Narożny, znany przede wszystkim fanom disco polo, wykonał piosenkę Seweryna Krajewskiego. Internauci byli zszokowani jego występem.

Piękni i Młodzi jeszcze przed zmianą składu: od lewej Dawid Narożny, Magda Narożna i Daniel Wilczewski /Jan Bielecki /East News

Przypomnijmy, że początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski.



Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 10-letnią obecnie córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.



2 stycznia (dwa dni po koncercie grupy podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem) doszło do sprzeczki między obiema parami. W jej efekcie do szpitala trafiła nowa ukochana Dawida Narożnego.



Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie. Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku Daniel Biczak. Narożny rozpoczął z kolei solową karierę.



Teraz opublikował swoją wersję przeboju Seweryna Krajewskiego "Każdy swoje dziesięć minut ma".

Wideo Dawid Narożny - Każdy Swoje 10 Minut Ma (Seweryn Krajewski COVER)

Fani nie mogli wyjść z podziwu. "Wow aż ciary mam. Piękne wykonanie. Zdecydowanie solo kariera Panu służy", "Moje szklane oczy mówią same za siebie", "Super wykonanie tej piosenki. Pokazujesz duży talent wokalny swój. Stary zespół niech żałuje że Cię stracił" - pisali w komentarzach (pisownia oryginalna).