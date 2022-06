"Singel 'Co z nami będzie' Dawida Kwiatkowskiego to taneczny utwór, który jest idealnym wstępem do rozpoczynających się wakacji" - czytamy w zapowiedzi.



Teledysk, który właśnie ukazał się w sieci jest podsumowaniem i pamiątką po trasie promującej ostatni album, o której tak mówi artysta: 'Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta trasa, to najlepsza trasa w moim życiu'.

"'Co z nami będzie' to ostatni singel z płyty 'Dawid Kwiatkowski', a paradoksalnie, powstał jako jeden z pierwszych podczas prac nad materiałem. W tym utworze wcielam się w kogoś z chorobliwą zazdrością, w kogoś, kto regularnie nadpisuje rzeczywistość i kogoś, kto powoli nie może poradzić sobie ze swoją zaborczością. To krótka opowieść o mnie sprzed lat, gdy chciałem mieć wszystko i wszystkich tylko dla siebie, na wyłączność" - opowiada Kwiatkowski.

"Album 'Dawid Kwiatkowski' pozwolił mi znaleźć drogę, o której zawsze marzyłem. 'Co z nami będzie' to jej ostatni przystanek. Teraz szukam autostrady. Do usłyszenia!" - dodaje.

Przed utworem "Co z nami będzie" ukazały się cztery single z nowego albumu - "Idziesz ze mną", "Nieważne", "Bez Ciebie" i "Proste".