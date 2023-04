W Polsce piosenka "Daylight" zadebiutowała na 1. miejscu na Spotify. Więcej streamów w dniu premiery utwór Davida Kushnera zdobył tylko w USA.

Za produkcję piosenki odpowiada Rob Kirwan (mający w dorobku przebój "Take Me To Church" Hoziera ).

Oficjalny teledysk "Daylight" stworzony przez Altar8 Studio przenosi widzów do kościoła w lesie. Klip został wyreżyserowany przez Luke'a Shawa i Landona Juerna.

Amerykański wokalista i autor tekstów w ciągu niespełna roku zgromadził ponad 610 mln streamów. Dziś ma już 3 mln słuchaczy miesięcznie, 24,5 mln wyświetleń na YouTubie i blisko 90 mln polubień jego nagrań na TikToku. Na Instagramie obserwuje go ponad 400 tys. fanów.

"Daylight" to utwór o tej części w każdym z nas, którą pociąga mrok, nawet jeśli na ogół kieruje nami światło. David stawia na szczerość - wie, że jest dobrym człowiekiem i stara się żyć zgodnie ze swoimi wartościami, jednak pokusy bywają nieustępliwe. Piosenka opiera się na biblijnych motywach, które jeszcze w dzieciństwie skłoniły go do rozmyślań.

"Używając światła i ciemności staram się przekazać paradoksalne pragnienie czegoś, co jednocześnie jest dla nas szkodliwe. Chciałbym robić rzeczy, które prowadzą do ciemności, ale chciałbym też otaczać się światłem. To moment zrozumienia zawiłości własnych pragnień" - tłumaczy David Kushner przesłanie piosenki "Daylight".

David pochodzi z przedmieścia Chicago, jednak obecnie mieszka w Los Angeles. W 2022 r. zdobył popularność za sprawą piosenek "Miserable Man" i "Mr. Forgettable" , które trafiły na debiutancką EP-kę "Footprints I Found".

