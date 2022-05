David Crosby oficjalnie ogłosił swą decyzję w wywiadzie z 5 maja dla Best Classic Bands. Przez niemal 60 lat nieustannie koncertował, ale nadszedł czas na odpoczynek. Na pytanie dziennikarza, czy zamierza jeszcze koncertować, bez ogródek odpowiada krótko - "Nie".

Jak twierdzi wokalista, chodzi tu wyłącznie o jego siły witalne, które w ostatnim czasie zanikają. "Nie będę [koncertował], bo mam 80 lat. To dlatego, że jestem stary" - wyznał. "Bycie w koncertowym autobusie to trudne zadanie. Jest bardzo ciężko. To wykańcza. Jestem już za stary, żeby to robić. Nie jestem już tak wytrwały, nie mam siły" - smutno brzmią słowa legendarnego piosenkarza.

W ostatnich latach muzyk walczył z COVID-19, a choroba jeszcze dokuczyła jego już niezbyt dobrej kondycji. "To było straszne. COVID to bardzo dziwna choroba. Sprawia, że czujesz się absolutnie okropnie. To było bardzo nieprzyjemne... to nie jest zabawa. Chcesz tego uniknąć, jeśli tylko możesz" - mówił.

W ostatnich latach wokalista wydał kilka albumów, które na nowo wywindowały go do statusu wielkiej gwiazdy. Od czasu ukazania się albumu "Croz" z 2014 roku, wydał jeszcze krążki "Lighthouse" (2016), "Sky Trails" (2017), "Here if You Listen" (2018) i "For Free" (2021).

Crosby brał udział w niezwykle owocnych projektach, m.in. był członkiem The Byrds, Crosby, Stills & Nash, współpracował z Jamesem Taylorem, Eltonem Johnem i Carole King. Został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, a także Songwriters Hall of Fame.