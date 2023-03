Dave Grohl (Foo Fighters) przygotował potrawy z grilla dla 450 bezdomnych

Lider Foo Fighters na chwilę porzucił gitarę, aby zamienić ją na przyrządy do grillowania. Dave Grohl pojawił się w schronisku dla osób bezdomnych prowadzonym przez organizację Hope The Mission w Los Angeles, aby przygotować dla potrzebujących posiłki z grilla.

Muzyk pojawił się przed schroniskiem dla osób bezdomnych w Los Angeles z okazałą mobilną wędzarnią, a także całym sprzętem niezbędnym do przygotowania grilla. Przez 16 godzin lider Foo Fighters przygotowywał żeberka, polędwicę wieprzową, mostek i różnorodne dodatki, aby następnie uraczyć nimi 450 podopiecznych placówki i 50 pracowników, relacjonuje TMZ.

