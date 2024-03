Nowy album Fenriza i Nocturno Culto, dwu legendarnych postaci norweskiej sceny blackmetalowej, nagrano w Chaka Khan Studio w Oslo, czyli w tym samym miejscu, w którym powstały "Eternal Hails" (2021 r.) i "Astral Fortress" (2022 r.) - dwa poprzedniej albumy Darkthrone. Mastering w amerykańskim studiu Enormous Door w Austin w Teksasie wykonał Jack Control, który nie po raz pierwszy podjął się współpracy z Norwegami.

Reklama

Autorem okładki "It Beckons Us All" jest ceniony na metalowej scenie krakowski artysta Zbigniew Bielak, z którego usług korzystają m.in. szwedzki Ghost, Mayhem, Deicide, Immolation, Paradise Lost, Imperial Triumphant, Watain czy nasz Vader.



Longplay "It Beckons Us All" ujrzy światło dzienne 26 kwietnia nakładem brytyjskiej Peaceville Records. Materiał dostępny będzie w szeregu edycji winylowych, w wersji CD, cyfrowo oraz w limitowanym zestawie zawierającym CD, winyl i kasetę.

Z próbką albumu "It Beckons Us All" Darktohrone możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Darkthrone - It Beckons Us All - trailer

Darkthrone - szczegóły albumu "It Beckons Us All" (tracklista):

1. "Howling Primitive Colonies"

2. "Eon 3"

3. "Black Dawn Affiliation"

4. "And In That Moment I Knew The Answer"

5. "The Bird People Of Nordland"

6. "The Heavy Hand"

7. "The Lone Pines Of The Lost Planet"