Darkthrone przygotowali nowy album "Eternal Hails"

Norwegowie z Darkthrone wypuszczą pod koniec czerwca nową płytę.

Darkthrone przygotowali nowy materiał /materiały prasowe

Nagrania "Eternal Hails" odbyły się w Chaka Khan Studio w Oslo. Inżynierią dźwięku nowego albumu słynnego blackmetalowego duetu zajęli się Ole Ovstedal i Silje Høgevold.

“Pięć ciężkich dinozaurów wpatrzonych w gwiazdy z oszałamiającym podziwem" - czytamy o pięciu utworach, które znajdą się na nowym dokonaniu Fenriza i Nocturno Culto.

Autorem okładki jest 85-letni, brytyjski artysta David A. Hardy.

"Eternal Hails", 19. duża płyta w dorobku Darkthrone, będzie mieć swą premierę 25 czerwca, tradycyjnie nakładem Peaceville Records (CD, na winylu, cyfrowo, limitowany boks).

Oto program albumu "Eternal Hails":

1. "His Master's Voice"

2. "Hate Cloak"

3. "Wake Of The Awakened"

4. "Voyage To A North Pole Adrift"

5. "Lost Arcane City Of Uppakra".