O śmierci 53-letniego producenta poinformowała w mediach społecznościowych jego rodzina.



"Do końca był dobrej myśli, ale to była bitwa, której nie mógł już stoczyć. Pozostawił po sobie wspaniałą spuściznę muzyczną i wiele szczęśliwych wspomnień dla wielu osób. Wszystkim, którzy go kochali, będzie go niestety brakować" - napisano.

Paul Spencer zmarł na nowotwór odbytnicy. Diagnozę usłyszał w czerwcu 2023 roku. Już wtedy zapowiedział, że będzie walczył do końca. Regularnie wrzucał też kolejne informacje dotyczące postępów w leczeniu. Z tej okazji wydał też utwór "Savor the Miracle of Life".

Reklama

Trzy tygodnie przed śmiercią Spencer napisał: "Wiem, że wszyscy okazaliście mi ogromne wsparcie, miłość i siłę" - napisał. "Czuję, że mam już energię, aby w pełni pokonać tę chorobę"

Kim był Paul Spencer? Stał za projektem Dario G

Paul Spencer był jednym z twórców grupy Dario G (nazwa zainspirowana została trenerem Crewe Alexander - Dario Gradim), który w trakcie działalności przeistoczył się w jednoosobowy projekt. Na początku razem ze Spencerem współpracował Scott Rossser. Jako trzeci dołączył do Dario G Stephen Spencer.

Dario G to przede wszystkim dwa przeboje - "Suchyme" oraz "Carnaval De Paris". Pierwszy z nich ukazał się w 1997 roku i szybko podbił radiostacje.

Debiutancki singel projektu otarł się o szczyt najpopularniejszych utworów w Wielkiej Brytanii (600 tys. sprzedanych kopii), przegrywając jedynie z piosenką Eltona Johna "Candle In The Wind".

Kolejny singel Dario G powstał w 1998 roku. "Carnaval De Paris" powstał specjalnie na potrzeby Mundialu 98 we Francji i do dziś jest hitem stadionów na całym świecie.

W kolejnych latach w zespole działał już tylko Paul Spencer. Nagrał m.in. utwór "We Got You" Shirley Bassey oraz pracował z Clean Bandit i Jess Glynne.