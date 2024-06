Nie żyje znany polski muzyk. "Konik na biegunach" to jego hit

Do mediów dotarła smutna wiadomość o śmierci Michała Hochmana. Ceniony polski muzyk zmarł w wieku 80 lat. Hochman miał na swoim koncie wiele utworów, w tym "Konika na biegunach", który do dziś cieszy się ogromną popularnością. Ostatnie lata życia artysta spędził w Nowym Jorku. Informację o jego śmierci potwierdził przyjaciel artysty, Henryk Cioczek.

Michał Hochman rozpoczął swoją przygodę ze sceną już jako 15-latek. Od samego początku jego talent został doceniony na wielu konkursach i przeglądach. Często nazywano go polskim Paulem Anką.



Przełomowym momentem w karierze Hochmana był obóz piosenkarski w Kołobrzegu. Tam poznał członków krakowskiego kabaretu Cyrulik, którzy mieli w swoim repertuarze kultową dziś piosenkę "Konik na biegunach". Członkowie kabaretu zdecydowali się przekazać utwór młodemu Hochmanowi. Artysta szybko zdobył popularność dzięki temu hitowi, który stał się jednym z najpopularniejszych szlagierów w Polsce.

Piosenka do dziś cieszy się dużą popularnością i jest często odtwarzana na platformach streamingowych.

W 1968 roku Michał Hochman zmuszony był opuścić Polskę. Przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Wielokrotnie jednak wracał do Polski, gdzie chętnie występował.