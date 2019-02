​Daria Zawiałow: Zobacz teledysk "Szarówka" (nowa płyta "Helsinki")

"Podczas kręcenia teledysku nie ucierpiało żadne zwierzę" - czytamy w opisie klipu do nowego singla "Szarówka" Darii Zawiałow. Wokalistka 8 marca wyda drugi album "Helsinki".

Daria Zawiałow prezentuje nowy teledysk /Mateusz Grochocki / East News

"'Szarówka' to bardzo smutna opowieść naszych czasów. Opowieść o zepsutym świecie, pełnym nienawiści, egoizmu i pychy. Tekst mówi o tym, w jakiej rzeczywistości dzisiaj musimy żyć" - opowiada o utworze Daria Zawiałow.

"Niestety z szarą i smutną codziennością muszą się zmierzyć również zwierzęta. Każdego roku wiele psów na skutek porzucenia traci dom. Porzucenia zdarzają się przez cały rok, ale w okresie wakacyjnym liczba osieroconych psów wzrasta nawet o 40%. To bardzo poważny problem, z którym nie tylko Polska, ale również innej kraje borykają się od lat. Stąd właśnie pomysł na ukazanie tego problemu w teledysku. W schroniskach w całej Polsce wiele zwierząt czeka na nowy dom, wiele schronisk potrzebuje wsparcia żeby zapewnić zwierzakom byt. Jeśli ktoś nie ma możliwości na adopcję psa, zawsze istnieje możliwość wsparcia finansowego, organizacja zbiórki pieniędzy czy chociażby odwiedzenie schroniska żeby wyprowadzić psa na spacer. Trzeba tylko chcieć. Mam nadzieję, że historia, którą ukazuje 'Szarówka' na długo zapadnie w pamięć i stanie się impulsem do działania" - dodaje wokalistka.

Pomysł na teledysk zrodził się w głowie Michała Kusha (producenta i kompozytora) i Darii Zawiałow jeszcze na etapie nagrań utworu.

Za realizację klipu odpowiada ekipa PSYCHOKINO (m.in. Dawid Podsiadło, Bokka, Lari Lu, Carly Heads).



"Kiedy wraz z Michałem i Piotrkiem mieliśmy już gotowy utwór, Michał wpadł na pomysł na obrazek, który idealnie mógłby połączyć się z piosenką. Głównym bohaterem miał być nieszczęśliwy pies. Szczęście chciało, że jedna z moich ulubionych polskich ekip, PSYCHOKINO czyli genialni Dorota i Tomek, słysząc piosenkę, również 'zobaczyli' tego naszego biednego psiaka, przed swoimi oczami. Ubrali to w piękny scenariusz, który porusza ważny problem porzucania zwierząt. Muszę przyznać, że jestem bardzo dumna z tego teledysku. Dorota, Tomek, reszta ekipy i nasi psi bohaterowie (Falko, Tekla i Kluska) spędzili na planie wiele dni. Według mnie efekt ich pracy jest zachwycający i bardzo poruszający" ­­- podkreśla Daria.



Wszystkie psy, które wystąpiły w teledysku, szczęśliwie mają swoje domy. Jeden z bohaterów teledysku został zaadoptowany ze schroniska w Czaplinku, jego właścicielem jest członek ekipy, który pracował przy powstawaniu teledysku.

Clip Daria Zawiałow Szarówka

Pierwszą zapowiedzią płyty "Helsinki" był singel "Nie dobiję się do ciebie", który ma już ponad milion odsłon.

Dodajmy, że 15 marca ruszy trasa promująca "Helsinki".

Clip Daria Zawiałow Nie dobiję się do ciebie

Sprawdź tekst utworu "Nie dobiję się do ciebie" w serwisie Teksciory.pl!

O Darii Zawiałow od wielu miesięcy jest głośno. To wokalistka, która przywiązuje szczególną uwagę do tekstów oraz sposobu ich przekazywania. Dowodem na to mogą być śmiałe i pełne poetyckich wersów teksty oraz bogata aranżacja z elektronicznymi akcentami, które pojawiły się na jej poprzedniej płycie. Rok 2017 przyniósł ogromne zmiany w karierze młodej wokalistki. Debiutancki album "A Kysz!" został bardzo ciepło przyjęty przez rynek muzyczny w naszym kraju. Już w pierwszym tygodniu po premierze dotarł na sam szczyt list OLiS, a w efekcie zyskał status złotej płyty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Daria Zawiałow o Fryderykach INTERIA.PL

Na początku 2018 roku Daria Zawiałow została nagrodzona dwoma Fryderykami w kategorii album roku - alternatywa oraz debiut roku.