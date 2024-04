20 października 2023 r. ukazał się nowy album Darii Zawiałow, pod wiele mówiącym tytułem "Dziewczyna Pop" ( sprawdź ). Płytę promowały single "Złamane serce jest okej", "FIFI HOLLYWOOD", "Z Tobą na chacie" oraz "SUPRO". Wszystkie utwory, które trafiły na czwarty album Darii powstały we współpracy z Bartoszem Dziedzicem - producentem znanym m.in. z pracy przy albumach "Granda" Brodki czy "Małomiasteczkowy" Dawida Podsiadły.

Album "Dziewczyna Pop" jest podzielony na trzy rozdziały. Pod każdym z nich kryją się cztery utwory, a wraz z nimi osobna historia, warstwa wizualna i miejsce na mapie Stanów Zjednoczonych. Pierwszy z segmentów albumu - 92' - to podróż nie tylko do onirycznego i słonecznego Los Angeles, ale przede wszystkim podróż w czasie - do czasów pierwszych miłości, rozczarowań i pożegnań.

Rozdział Pete Stop opowiada o momencie w życiu wokalistki, w którym pozwoliła sobie na zatrzymanie się w codziennym, życiowym pędzie i zaczęła marzyć o miłości i potrzebie stabilizacji. Ostatnia część tryptyku - rozdział Backdoor, który reprezentuje "SUPRO", to rozmyślanie artystki nad tym "co by było gdyby...". Utwory te od strony lirycznej są w głównej mierze abstrakcją i wytworem wyobraźni Darii.

Trasa 92' odbyła się na największych halach w Polsce

Początkowy rozdział albumu był dla artystki inspiracją do stworzenia scenerii i klimatu pierwszej halowej trasy koncertowej, promującej album "Dziewczyna Pop". Trasa 92’ obejmowała pięć największych miast w Polsce: Warszawę, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Poznań. 28 kwietnia na warszawskim Torwarze ma odbyć się finał.

Daria Zawiałow ogłasza trasę koncertową Pete Stop

Daria Zawiałow nie próżnuje. Pomimo tego, że najważniejszy koncert Trasy 92' jeszcze przed nią, to ogłosiła właśnie, że na jesień rusza w następną trasę. "Czas na kolejną, odsłonę 'Dziewczyny Pop' live. Tym razem na scenę przeniesiemy rozdział Pete Stop. Druga część naszej trasy halowej - będziemy w miastach, w których jeszcze nie graliśmy z tym albumem!!! Tak jak obiecałam" - napisała na swoim Instagramie.

Artystka z promocją swojego czwartego albumu zawita do Rzeszowa, Lublina, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Warszawy, Ostrowa Wielkopolskiego i Katowic. Tym razem również postawiła na jedne z największych hal koncertowych w Polsce.

Będzie intensywnie i mrocznie

Wokalistka dała swoim fanom przedsmak tego, co będą mogli zobaczyć już jesienią. Opisała klimat nadchodzącego projektu i zapewniła, że będzie on z pewnością mroczniejszy, niż to, co prezentowała na scenie dotychczas. "Będzie to zdecydowanie najmocniejsza, najbardziej rockowa i najbardziej gitarowa era tego projektu na scenie. Intensywna, mroczna i pełna uniesień" - wyznała.

Słuchacze nie kryją zaskoczenia i entuzjazmu. "Rzeszowie doczekałeś się. Jak obiecała, tak uczyni!", "2024 to będzie chyba jakiś rekord na ilu twoich koncertach byłem" - piszą w komentarzach fani, którzy mają zamiar pojawić się na trasie. "W tym roku jedziesz z tymi ogłoszeniami jak szalona!", "Darka dopiero kupiłam bilety na Torwar co ty robisz" - dodają obserwatorki, słusznie zauważając, że Daria Zawiałow na swojej muzycznej drodze nie zatrzymuje się, ani nie zwalnia tempa.

Bilety na Trasę Pete Stop trafią do sprzedaży w poniedziałek 29 kwietnia.