"Złamane serce jest OK" to nowy utwór Darii Zawiałow zapowiadający jej czwarty album. Artystka zapowiada go jako bezapelacyjny powrót do rockowych, gitarowych brzmień. Kolejny singiel z rozdziału 92' wizualnie i koncepcyjnie kontynuuje podróż rozpoczętą w "FIFI HOLLYWOOD" - utworze, który w ciągu trzech tygodni zdążył zagościć na wszystkich największych listach przebojów, a w serwisach streamingowych został odsłuchany ponad 2 milony razy.

Tytuł nowej piosenki Darii wzbudził wiele emocji wśród fanów, którzy zaczęli się zastanawiać czy jest on faktycznym odzwierciedleniem tego co dzieje się obecnie w życiu prywatnym wokalistki. Daria odniosła się do tego krótko w swoich mediach społecznościowych. "Co do tytułu... moje serce jest w kondycji doskonałej. Zakochane i szczęśliwe. Każdy z nas miał kiedyś złamane serce, ale nic nie dzieje się bez przyczyny. Zaufajcie!"

Daria Zawiałow uspokaja: "Złamane serce jest OK"

Klip do utworu "Złamane serce jest OK" został zarejestrowany w Los Angeles na kamerze VHS. Nawiązuje on nie tylko do lat dziewięćdziesiątych, czyli między innymi złotej ery MTV i narodzin grunge'u, ale także do pierwszego albumu artystki, "A Kysz!". W nowym teledysku Daria pojawia się w czerwonej sukience w groszki z sesji, która promowała debiutancki krążek. Jak opowiada artystka: "Ta sukienka wiele widziała i dojrzewałam razem z nią, dlatego ma swój comeback właśnie teraz, w tak ważnym dla mnie momencie życia".

Oba utwory zostaną zagrane na żywo po raz pierwszy już 3 czerwca na scenie Orange Warsaw Festival. Koncert ten otwiera serię kilku letnich występów Darii na największych festiwalach w Polsce! Oprócz "Złamanego serca" i "FIFI-ego" artystka zaprezentuje tego lata jeszcze kilka niepublikowanych utworów z nadchodzącej płyty, która ukaże się jesienią tego roku.

Clip Daria Zawiałow Daria Zawiałow - Złamane serce jest OK (Official Video)

"Złamane serce jest OK" to kolejny efekt współpracy Darii z Bartoszem Dziedzicem - producentem odpowiedzialnym m.in. za albumy "Małomiasteczkowy" Dawida Podsiadło czy "Granda" Brodki. Współpraca ta przyniosła nową energię - teksty wokalistki są bardziej wprost, bez owijania w bawełnę i z przymrużeniem oka. Daria wyszła z roli narratora i postanowiła się skupić, tym razem na swoich osobistych doświadczeniach i przemyśleniach.

W międzyczasie została zapowiedziana także trasa koncertowa promująca nowy projekt Darii! TRASA 92’ obejmować będzie sześć koncertów po największych halach koncertowych w Polsce. Bilety są już w sprzedaży.

Daria Zawiałow i Trasa 92'. Gdzie wystąpi?

02.12.23 - Warszawa / COS TORWAR "Koncert Premierowy"

16.02.24 - Gdańsk / ERGO ARENA

24.02.24 - Wrocław / HALA STULECIA

09.03.24 - Kraków / TAURON ARENA KRAKÓW

30.03.24 - Poznań / SALA ZIEMI

28.04.24 - Warszawa / COS TORWAR