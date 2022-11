Przed zapowiedzianą krótką przerwą artystyczną, która ma nastąpić na początku przyszłego roku, Daria Zawiałow postanowiła zaserwować swoim fanom jeszcze kilka niespodzianek.



Aktualnie wokalistka jest w trakcie trasy koncertowej "Metropolis... wojen nie będzie", która stanowi podsumowanie jej dotychczasowej drogi muzycznej oraz symboliczne pożegnanie ze sceną na kilka najbliższych miesięcy.

Daria Zawiałow, Sokół i "Laura"

Na koncertach fani mogli usłyszeć przedpremierowo utwór, który właśnie oficjalnie zapowiada nową, rozszerzoną wersję ostatniego albumu "Wojny i Noce". "Laura" - bo tak nazywa się singel promujący odświeżone wydawnictwo - to utwór nagrany wraz z legendą polskiego rapu, Sokołem.

Do nowego singla powstał teledysk w reżyserii Nastki Gonery, odpowiedzialnej między innymi za teledysk Maty do utworu "Kiss Cam". Wideoklip jest metaforyczną opowieścią o toksycznym związku - o powrocie tytułowej bohaterki z zaświatów, która wraca na miejsce zbrodni, aby zemścić się na swoim zabójcy.

Clip Daria Zawiałow Laura - & Sokół

Dla Darii historia z klipu oraz miejsce, w którym był on nagrywany, stanowią pewną rodzaju klamrę wieńczącą projekt "Wojny i Noce". Pierwszym teledyskiem, który zwiastował trzeci album Zawiałow, był "Kaonashi" (reż. Daniel Jaroszek). Klip powstawał dokładnie w tym samym domu co "Laura", a przedstawiał on traumatyczną historię małżeńską, w której kobieta pada ofiarą przemocy ze strony swojego męża, ale mimo ogromnego strachu zbiera w sobie siłę, aby od niego odejść. W rolę małżonków wcieliła się Daria oraz Dawid Ogrodnik.

"Wojny i Noce (Deluxe)" - kiedy premiera?

"Wojny i Noce (Deluxe)" ukaże się na CD już 9 grudnia, a na dwóch, czerwonych winylach tydzień później. Oprócz "Laury" na "Wojny i Noce (Deluxe)" pojawi się jeszcze jeden premierowy utwór - "demo song". Na płycie znajdzie się także zapis magicznego wykonania na żywo utworu "Dreams" z repertuaru The Cranberries w duecie z Natalią Szroeder, a także singel "Batman" pochodzący z płyty Kukona - "Rough n’ Gentle".

Płyta "Wojny i Noce" zdążyła przynieść artystce Fryderyki w kategorii Artystka roku oraz Team kompozytorski roku. Z bestsellerowych "Wojen i Nocy" pochodzą takie hity jak "Za krótki sen" nagrany z Dawidem Podsiadło, "Metropolis" czy "Kaonashi".