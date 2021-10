Przypomnijmy, że Daria Zawiałow w czerwcu wydała nową płytę "Wojny i Noce", który promowały m.in. single "Żółta taksówka" ( posłuchaj! ) oraz "Za krótki sen" ( sprawdź! ), w którym towarzyszy jej Dawid Podsiadło.

Wokalistka, wspólnie z Dawidem Podsiadło i Vito Bambino, stworzyła również tegoroczną Męskie Granie Orkiestrę. Daria Zawiałow występowała już w zeszłorocznym składzie, z którym również pojawiała się na sierpniowych koncertach.

Kolejnym projektem jest piosenka "Serca gwiazd" nagrana razem z cenionym producentem A_GIM-em. Duet przygotował nową wersję przeboju Haliny Frąckowiak na potrzeby serialu "Pajęczyna" z Joanną Kulig w roli głównej.

Daria Zawiałow i serial "Pajęczyna" - kiedy premiera?

"Staraliśmy się aby nasza interpretacja była czymś innym i wpasowała się w mroczny klimat serialu. Ogromnie cieszę, się ze współpracy z niezwykłym, kosmicznie utalentowanym producentem, jakim jest Agim. Jego pomysł na aranżacje, całkowicie mnie zabrał. W połączeniu z genialnym tekstem Jonasza Kofty i Janusza Kondratowicza, tworzy zagadkę, która intryguje i zaprasza do tajemniczego świata, do roku 1978, w którym rozgrywa się częściowo akcja serialu. Wkrótce światło dzienne ujrzy teledysk do utworu" - zapowiada Daria Zawiałow.

"Pajęczyna" to historia odważnej naukowczyni obdarzonej niezwykłą pamięcią, której dzieciństwo zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry. Matka Kornelii, Teresa Titko była wybitnym fizykiem jądrowym; w gierkowskim programie nuklearnym pełniła rolę prawej ręki jego twórcy, generała-profesora Grzegorza Giedrowicza. Po latach w życiu Kornelii pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo...

Pierwszy odcinek serialu "Pajęczyna" 19 października.