Daria Kowolik debiutuje. Zobacz teledysk "Skrzydła w pół"

Do sieci trafił debiutancki singel znanej z "Mam talent" i "The Voice of Poland" Darii Kowolik pt. "Skrzydła w pół", który zapowiada debiutancką płytę artystki.

Daria Kowolik zaprezentowała utwór zapowiadający jej debiutancki album /materiały prasowe

"Z niecierpliwością odliczałam dni do 10 listopada tj. dnia premiery mojego singla 'Skrzydła W Pół'! Chcę się dzielić tym, co gra mi w duszy z całym światem. Jest popowo, energetycznie i z pazurem. Jestem bardzo wdzięczna za możliwość tworzenia i czuję, że dostałam wiele przychylności od losu. Mam nadzieję, że uda mi się porwać słuchaczy w tą muzyczną podróż. Zapraszam do przesłuchań singla oraz bliższego poznania się na premierowym koncercie 29 listopada w sali widowiskowej Okęcie w Warszawie!" - mówi Daria Kowolik.

Clip Daria Kowolik Skrzydła W Pół

Producentem singla "Skrzydła w pół" jest Piotr Skotnicki, który współpracował m.in z Edytą Górniak.

Daria dała się poznać szerszej publiczności jako uczestniczka talent show "The Voice of Poland". Widzowie i jurorzy wspominają ją, jako artystkę posługującą się najbarwniejszym głosem jubileuszowego sezonu:

“Masz baśniowy głos. Mianuję Cię najsłodszym głosem tej edycji! (...) świetnie przechodzisz pomiędzy rejestrami - komplementował Darię Michał Szpak.

“Masz coś takiego w głosie, że jak się zamyka oczy, to czuję się jak w baśni. To jest niesamowity wokal. Twój głos uspokaja, leczy" - chwalił uczestniczkę Kamil Bednarek.

“Mnie urzekła Twoja czystość łapania dźwięków, czystość śpiewania, intonacja. To jest dar od Boga, ale jest to też Twoja praca. Wydaje mi się, że śpiewasz świadomie." - mówił Baron.

Wideo Daria Kowolik - "Bad Day" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 10

Daria swoją przygodę muzyczną zapoczątkowała już we wczesnych latach dziecięcych. Występowała z chórem "Amuz Gospel Choir" stworzonym przez dr Brian’a Fentressa oraz solo m.in. na deskach Teatru Śląskiego w Katowicach, w Auli Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi, w Amfiteatrze oraz Filharmonii Opolskiej. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi, z tytułem wokalistki estradowej. Prowadzi kanał internetowy na którym regularnie zamieszcza covery utworów jej idoli muzycznych oraz kompozycje stworzone w domowym zaciszu z bratem Fabianem. Była też finalistką dziewiątej edycji show "Mam talent".