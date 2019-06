Daniel Spaleniak stworzył piosenkę do serialu "Zasada przyjemności". Posłuchaj "Upadamy tu"

Jeden z ciekawszych polskich twórców młodego pokolenia, Daniel Spaleniak, napisał piosenkę "Upadamy tu" do serialu "Zasada przyjemności". Muzyk jest wziętym kompozytorem na rynku amerykańskim, a jego utwory towarzyszyły produkcjom Netflixa, Hulu, TNT czy Paramountu. Nowy polski serial będzie można oglądać na antenie CANAL + już od 9 czerwca.

Daniel Spaleniak pisze muzykę do seriali Netflixa /Adam Staśkiewicz / East News

Daniel Spaleniak to muzyk, producent, kompozytor i autor tekstów. Jego charakterystyczna twórczość; mieszanka białego bluesa, folku z domieszką alternatywy, wzbudziła zainteresowanie amerykańskich studiów filmowych.



Reklama

Od kilku lat muzyka artysty pojawia się w serialowych produkcjach zza oceanu. Kompozycje takie jak "Dear Love Of Mine", "Why", "Back Home”" można usłyszeć w takich popularnych serialach jak: "Ozark" (Netflix), "Elementary" (CBS), "Six" (History Channel), "Good Behavior" (TNT), "The Path" (Hulu) czy "Shooter" (Paramount).



Teraz nową piosenkę Spaleniaka - "Upadamy tu" - będzie można usłyszeć w nowym serialu kryminalnym "Zasada przyjemności", który już 9 czerwca zadebiutuje na antenie CANAL+. Piosenka ta jest pierwszą w dorobku artysty, którą napisał dla rodzimej produkcji i pierwszą w języku polskim.



Clip Daniel Spaleniak Upadamy tu | teledysk z serialu "Zasada przyjemności"

"W filmach i serialach najbardziej cenię gęsty klimat, atmosferę emocjonalnego napięcia i mroku. Jest to dla mnie bardzo inspirująca materia. Jako muzyk i kompozytor poruszam się w tych obszarach na co dzień. Każdy film to inne emocje, które trzeba zanalizować i przełożyć na dźwięki i tak też było z 'Zasadą przyjemności'. Kiedy Dariusz, reżyser serialu, zaproponował mi napisanie utworu do jednej z najmroczniejszych scen 'Zasady przyjemności', zwyczajnie nie mogłem odmówić" - powiedział o swojej pracy Daniel Spaleniak.



"Muzyką Daniela zainteresowałem się ponad rok temu" - zdradził reżyser serialu Dariusz Jabłoński. "To bardzo sugestywna muzyka, w klimatach, które sam lubię jako reżyser. A ponieważ 'Zasada przyjemności' jest zrealizowana przez najbardziej utalentowanych twórców filmowych z tej części świata, zaprosiliśmy też i Daniela do stworzenia muzyki do bardzo specjalnej - i jednej z moich ulubionych - sekwencji 'Zasady…'. Daniel zrobił to znakomicie, z właściwym sobie talentem i oryginalnością" – stwierdził reżyser.



Clip Daniel Spaleniak BACK HOME feat. Katarzyna Kowalczyk (Coals)

Muzyk ma na koncie już cztery albumy, które spotkały się z uznaniem fanów i krytyków muzycznych. Jego trzecia płyta "Life is somewhere else" była nominowana do nagrody Fryderyki 2019 w kategorii "Blues/Country". Artysta wciąż pisze również muzykę do filmów i seriali. Ostatnia płyta "Burning Sea", wydana w 2019 roku, jest zbiorem utworów, które znalazły się w tego typu produkcjach. Oprócz tego Spaleniak aktywnie koncertuje ze swoimi muzykami. Zagrał na takich festiwalach jak: Opener, OFF Festiwal, Halfway czy Soundrive, a w sierpniu 2016 roku nagrał sesję dla legendarnej stacji radiowej KEXP z Seattle.