"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami": Sylwia Lipka kolejną gwiazdą programu

Już w marcu wystartuje kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami". Podano, kto będzie ostatnim uczestnikiem tegorocznej odsłony programu.

Sylwia Lipka jest młodą blogerką i piosenkarką /FORUM Gwiazd / Agencja FORUM

Jak poinformował "Fakt", jedną z osób, które zatańczą na słynnym parkiecie, będzie piosenkarka i blogerka Sylwia Lipka.

Wcześniej do udziału w show zapraszano już inne gwiazdy internetu - Littlemooonster96, Gimpera czy Magdę Beredę.

"Sylwia bardzo ucieszyła się na tę propozycję, bo uwielbia tańczyć. Od lat prężnie działa muzycznie, więc umiejętności nabyte w programie będzie mogła wykorzystać podczas swoich przyszłych występów" - mówiła "Faktowi" osoba zaangażowana w produkcję programu.

"Nie może się doczekać startu treningów, ale jest zestresowana, bo wciąż nie wie, z kim będzie tańczyć" - dodał informator.

Oprócz Sylwii Lipki w 11. edycji "Tańca z gwiazdami" wystąpią m.in. Julia Wieniawa, Tomasz Oświeciński, Anna Karwan i Marcin Bosak.

Anna Karwan na pokazie filmu "Ukryta gra"

Urodzona w 1996 roku, Sylwia Lipka zaczynała od występowania w teatrach muzycznych oraz próbowania swoich sił w konkursach wokalnych.

W 2015 roku dołączyła do projektu Young Stars, mającego na celu promowanie uzdolnionej wokalnie młodzieży w Polsce.

Premiera płyty "Young Stars": Dawid Kwiatkowski, Jula, Saszan i inni

W 2015 roku Sylwia zadebiutowała też pierwszym singlem, który trafił do mediów wraz z teledyskiem. Produkcja zatytułowana "Masz to coś" - jak opisała ją My Music (wytwórnia, do której należy wokalista) - "To pełna młodzieńczej radości kompozycja, która swoim tekstem motywuje do działania i spełnienia marzeń. Teledysk przedstawia młodych ludzi, którzy są przepełnieni pozytywną energią".