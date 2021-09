Zespół Weekend od lat należy do ścisłej czołówki najpopularniejszych wykonawców muzyki disco polo. Sławę zawdzięcza m.in. wydanemu w 2012 roku singlowi "Ona tańczy dla mnie", który ma ponad 129 mln odsłon.

Clip Weekend Ona tańczy dla mnie

Grupa ma na koncie siedem albumów, z których jeden, "Ona tańczy dla mnie", zdobył status złotej płyty. Wokalista Radosław Liszewski nie uważa się jednak za lidera sceny disco polo.

"Scena jest tak duża, pomieści wielu liderów, wiele gwiazd się na tej scenie zmieści, Weekend niech będzie Weekendem i tyle" - mówił w rozmowie z Newseria Lifestyle.

"Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami": Radek Liszewski i Lenka Klimentova w parze

Formacja od czasu do czasu wypuszcza nowe single, a Radek Liszewski ostatnio skupił się na udziale w nowej odsłonie show Polsatu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". Na parkiecie towarzyszyła mu w parze Lenka Klimentova. Czeska tancerka wcześniej tańczyła w parze z Jarosławem Kretem, Jakubem Kucnerem, Rafałem Szatanem i Bogdanem Kalusem.

W trzecim odcinku Radek Liszewski i Lenka Klimentova zatańczyli quickstepa do przeboju "Joyride" szwedzkiej grupy Roxette.

Tuż po zakończeniu tańca Lenka poprosiła o powtórkę jednej figury, która im wcześniej nie wyszła.

"Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami": Kto odpadł?

Występ pary docenili Andrzej Piaseczny i Andrzej Grabowski, którzy przyznali im po 8 punktów. Nieco mniej - pięć - otrzymali od Michała Malitowskiego, a najbardziej krytycznym okiem spojrzała "Czarna Mamba" Iwona Pavlović (trzy pkt.). W sumie para zdobyła 24 punkty.

Ostatecznie decyzją telewidzów Radek Liszewski i Lenka Klimentova odpadli z programu.