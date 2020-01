Daj To Głośniej na Eurowizji 2020? Zespół zgłosił się do "Szansy na Sukces"

Zespół Daj To Głośniej, twórcy hitu 2019 roku "Mama ostrzegała", zgłosili się do programu "Szans ana Sukces. Eurowizja 2020" i powalczą o wyjazd w maju do Rotterdamu.

Daj To Głośniej pojadą na Eurowizję? /Damian Klamka / East News

Przypomnijmy, że na początku 2020 roku TVP ujawniła, że reprezentant Polski na Eurowizję 2020 zostanie wybrany w programie "Szansa na sukces". W ten sposób wyłoniono Viki Gabor ( sprawdź! ) do konkursu Eurowizji Junior 2019.

Krajowe eliminacje zostaną przeprowadzone w programie w dniach 2-23 lutego. Prowadzącym reaktywowanej "Szansy" jest Artur Orzech, stały komentator konkursów Eurowizji.

W pierwszym etapie wyłonieni zostaną uczestnicy (casting na podstawie zgłoszeń; kwalifikacji dokona Komisja Konkursowa wybrana przez TVP), którzy wezmą udział w trzech odcinkach specjalnych. Zwycięzcy odcinków zmierzą się w finale podczas którego wyłoniony zostanie polski reprezentant na Eurowizję.

Telewizja Polska zgłoszenia do programu przyjmowała do 13 stycznia. Na razie jednak niewiele wiadomo o chętnych na wyjazd na Eurowizję. Swoją kandydaturę ogłosili natomiast członkowie zespołu disco polo Daj To Głośniej.



"Możemy też już w tej chwili oficjalnie potwierdzić, że bierzemy udział w eliminacjach do Eurowizji 2020, to już 19-20.01.2020 nagrania do programu ‘Szansa na sukces’. Trzymajcie kciuki!" - napisał zespół, publikując swoje plany na ten miesiąc.

Zespół Daj To Głośniej zdobył ogromną popularność w 2019 roku za sprawą utworu "Mama ostrzegała". Piosenka ( sprawdź! ) w ciągu kilku miesięcy zdobyła na Youtube prawie 100 milionów wyświetleń. Grupa była m.in. gwiazdą imprezy sylwestrowej telewizji Polsat.



Wideo Daj To Głośniej - Mama ostrzegała ┇Oficjalny Teledysk┇2019

Eurowizja 2020 odbędzie się w tym roku w Rotterdamie w dniach 12 - 16 maja.