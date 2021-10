W programie "Czym chata bogata", najsłynniejsze gwiazdy disco polo pokazują, jak mieszkają! W programie możemy zobaczyć przede wszystkim, jak wyglądają domy wielkich gwiazd. Dostajemy też wgląd do tego, jaki wystrój lubią gwiazdy, co kryją ich garderoby. Wokaliści często pokazują to, co dla nich najcenniejsze.

W najnowszym odcinku prowadzący Marcin Kotyński z kamerą pojawił się w domu Zbigniewa Perkowskiego, który stoi na czele pochodzącej z Białegostoku grupy Focus.

Wideo

Zbigniew Perkowski (Focus) w programie "Czym chata bogata" - gdzie i kiedy oglądać?

"Dopóki mnie życie nie przybija, to jestem radosny. A nawet jak mnie przybija, to też staram się być radosny, bo co mi pozostało" - mówi ze śmiechem wokalista.

Perkowski zwrócił się do prowadzącego, który również mieszkał w Białymstoku.



"Ponieważ niektórzy uciekają, niektórzy muszą zostać, żeby to miasto mogło funkcjonować. Także na wyjeździe powinieneś płacić jakiś podatek" - powiedział do Kotyńskiego.



Wideo

Zbigniew Perkowski i Focus - największe przeboje

Do najpopularniejszych utworów grupy Focus należą piosenki "Nigdy nie żałuj" (ponad 3,5 mln odsłon), "Nóżki" (2 mln), "Ogień w sobie masz" (2 mln), "Elo" (1,6 mln), "Oddam serce w dobre ręce" (1,5 mln) i "Dzika Weronika" (1,4 mln).

Wideo FOCUS - NIGDY NIE ŻAŁUJ /Official Video/ DISCO POLO NOWOŚĆ 2019



Pod koniec 2020 r. zespół zaprezentował teledysk do utworu "Chory na miłość".