Członkowie grupy Kult przed koncertem są sprawdzani alkomatem. Za picie grozi kara

Wielu muzykom zdarza się występować pod wpływem alkoholu lub chociażby pić na scenie w trakcie koncertu. Zdarzało się to również grupie Kult, jednak do czasu. Teraz członkowie zespołu są sprawdzani alkomatem.

Członkowie grupy Kult są badani alkomatem przed koncertami /Szymon Aksienionek/REPORTER / East News

Już niedługo na ekrany kin trafi dokument o zespole Kult - "Kult. Film". Został on przedpremierowo pokazany w Toruniu na festiwalu Tofifest, gdzie można było także spotkać się z jego bohaterami oraz reżyserką. Film wzbudził duże zainteresowanie publiczności, a zwłaszcza jedna ze scen filmu, w której członkowie grupy byli badani alkomatem. Widzowie zastanawiali się, czy był to jednorazowy przypadek, czy też rodzaj stały element funkcjonowania zespołu.

Wideo KULT. FILM - zwiastun

Reklama

Film pokazuje kulisy działalności zespołu na przestrzeni ostatnich sześciu lat. Jednym z wątków jest motyw badania alkomatem, któremu jak się okazuje raz na jakiś czas muszą poddać się członkowie zespołu. Sprawę wyjaśnił Kazik Staszewski, zdradzając, że za naloty z alkomatem odpowiedzialny jest menedżer zespołu:



"Alkomat dalej obowiązuje, to znaczy nie jest obligatoryjny, ale czasami Piotrek robi nalot i kontrolę. Ale robi ją uczciwie, tak jak policja stawia radar, to najpierw musi być znak, że tam gdzieś dalej stoi radar. I tak on też dzwoni, czy wysyła SMS-a do wszystkich, że dziś o godzinie 15 będzie nalot kontrolny".

Jak się okazuje, jeśli którykolwiek z muzyków będzie miał wynik wyższy niż 0,0 promila przed lub po zejściu ze sceny, niejako za karę, gra charytatywnie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kazik: Nigdy nie mów nigdy TV Interia