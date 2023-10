"Zmarł w wieku 63 lat Czesław Paluch - muzyk, który grał w zespole Krzysztofa Krawczyka od 1985 roku, nieprzerwanie do ostatniego koncertu 8 marca 2020 roku. Dzisiaj dołączył do swego Artysty. I gra w niebiańskiej orkiestrze. Pozdrów Krzysztofa i do zobaczenia! Dziękujemy Czesiu za te wspaniałe lata współpracy, za Twój wkład w pracę zespołu, za Twój spokój i dobro!" - poinformował w mediach społecznościowych Andrzej Kosmala, wieloletni menedżer Krawczyka.



Reklama

Przyjaciel wokalisty udostępnił też nekrolog. Paluch zmarł 13 października. Jego pogrzeb zaplanowano na 18 października w Brzostowie.

Kim był Czesław Paluch?

Czesław Paluch był muzykiem i nauczycielem muzyki. W zespole Krzysztofa Krawczyka występował od 1985 roku aż do śmierci wokalisty w 2020 roku.

Ponadto Paluch grał też w zespole Chesterband.

"Ciężko byłoby zliczyć godziny jakie spędziliśmy przed i po koncertach z Chesterem, rozmawiając o wszystkim - o muzyce, o życiu. Akurat gdy dołączyłem do zespołu przechodziłem fascynację Jeffem Beckiem i grającym z nim Janem Hammerem, i ogólnie sceną jazz-fusion, a w takich klimatach Czesław był bardzo osłuchany, więc mogliśmy gadać godzinami o Spectrum, Return to Forever czy Mahavishnu Orchestra i tym podobnych. Będę miał do niego zawsze ogromny szacunek i nigdy go nie zapomnę, bo takich ludzi jak Chester po prostu nie spotyka się w życiu często. Smutek" - pożegnał na Facebooku muzyka Piotr Heflich, gitarzysta Krzysztofa Krawczyka.