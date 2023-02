Playlista Roberta Lewandowskiego pozwala każdemu fanowi sportu poczuć się niczym napastnik Barcelony. To dzięki słuchaniu tych samych kawałków przy treningu na siłowni albo tuż przed ważnym momentem czy wydarzeniem, kiedy potrzebujemy się skupić. Na playliście dominują międzynarodowi artyści i co nie dziwi, hiszpańskie utwory idealne do tańca: "Punto 40" (Rauw Alejandro i Baby Rasta), "Andas En Mi Cabeza“ (Chino & Nacho) czy "Hola Senorita" (GIMS i Malum).

Znajdziemy tu także ponadczasowe hity z lat dwutysięcznych jak np. "Hips Don't Lie" (Shakira), "Temperature" (Sean Paul) i "Rock Your Body" (Justin Timberlake). Wśród wybranych przez Roberta Lewandowskiego kawałków nie mogło zabraknąć polskich utworów, wśród nich: "Duże oczy" (Smolasty, francis, Pedro i Tribbs), "Candy" (Quebobonafide i Klaudia Szafrańska), "Z perspektywy taty" (Malach; M. Grzywacz), a także "Wehikułu czasu" (Dżem). Łącznie na liście znalazło się 51 piosenek wprowadzających nas w dobry nastrój i zachęcających do tańca.

Wideo youtube

Czego słucha Robert Lewandowski?

"Nie mogłem się doczekać, kiedy przejmę playlistę Barçy i podzielę się moimi ulubionymi utworami. Muzyka odgrywa dużą rolę w naszych przygotowaniach przedmeczowych, dlatego mam nadzieję, że fanom spodoba się mój wybór. Teraz wspólnie z nami mogą poczuć przedmeczowy klimat w stylu Barçy." - mówi Robert Lewandowski.

Playlista "My Matchday Songs: Lewandowski" jest jednym z elementów współpracy pomiędzy Spotify i FC Barceloną. Rozpoczęła się ona w lipcu 2022, kiedy to Spotify został Głównym Partnerem Klubu i Oficjalnym Partnerem Streamingu Audio.

Wideo youtube

"Jesteśmy zachwyceni, że słuchacze mogą zanurzyć się w muzycznych wyborach zawodników FC Barcelony, tym razem wspólnie z Robertem Lewandowskim. Muzyka zawsze była ogromną częścią piłkarskiego świata. Kolejny etap naszej współpracy, jakim są powstałe playlisty to fantastyczny sposób, aby fani mogli być bliżej zawodników nie tylko w czasie rozgrywek." - dodaje Marc Hazan, VP Partnerships, Spotify.

Playlista "My Matchday Songs: Lewandowski" dostępna jest od 21 lutego w serwisie Spotify.