Czego boją się sławni artyści? Do grona muzyków z fobią dołączyła kolejna gwiazda

Wiadomości

Nicole Kidman przerażają motyle, Adele ma obiekcje do mew, a Orlando Bloom wzdryga się na myśl o świniach. Teraz do grona gwiazd, które przyznały się do awersji do jakiegoś gatunku zwierząt, dołączył Snoop Dogg. Słynny muzyk dygocze ze strachu przed końmi.

Snoop Dogg podzielił się z fanami nieznaną dotychczas informacją /Steve Jennings /Getty Images