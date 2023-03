Małgorzata Kożuchowska i Maciej Syka przebywają obecnie w Melbourne. Na ich Instagramach pojawiło się nagranie, na którym zamieniają kilka słów ze Snoop Doggiem.

"Aż tu nagle taaakie spotkanie!" - napisała aktorka. "Wujek Snoop kazał wszystkich Was pozdrowić i życzy dużo pokoju i miłości" - dodał Syka. Raper przyznał, że pamięta Warszawę i pozdrowił polskich fanów.

"Mega zazdroszczę", "Ale numer", "Super spotkanie! Snoop w całkiem dobrej formie", "O wow, Snoop, grubo, sztos" - komentowali fani.

Snoop Dogg - kim jest?

Jako nastolatek Snoop Dogg należał do gangu Crips. Tuż po ukończeniu liceum raper trafił na pół roku do więzienia za posiadania kokainy. Po wyjściu zza kratek dzięki Dr Dre rozpoczął karierę muzyczną. Choć niektórych może odrzucać kontrowersyjna przeszłość rapera, niewątpliwie zapisał się on w historii muzyki hiphopowej, prężnie działając w branży od lat 90.

Ma na koncie kilkanaście albumów solowych, a także wiele głośnych współprac, nie tylko z raperami, ale także m.in. gwiazdami pop. Był nominowany do Grammy aż 16 razy!