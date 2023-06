Fani The Pop Group są wstrząśnięci, bo zaledwie dwa miesiące temu zmarł frontman zespołu, Mark Stewart .

John Waddington został pożegnany przez The Pop Group, które w oficjalnym oświadczeniu stwierdziło: "Wpływowy muzyk i integralny członek grupy, John przyczynił się do powstania niektórych z najbardziej kultowych nagrań zespołu".

"Będziemy bardzo tęsknić za jego energią i przyjaźnią, a jego niezapomniana muzykalność na zawsze pozostanie w naszej pamięci" - dodają muzycy. Jak na razie nie ujawniono przyczyny śmierci muzyka.

Reklama

Spotify

John Waddington z The Pop Group nie żyje. Miał 63 lata

63-letni gitarzysta pojawił się na pierwszych albumach grupy - "Y" oraz "For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?". Następnie dołączył do Maximum Joy na ich debiutanckim albumie "Station MXJY".

Fani grupy są zrozpaczeni. "To bardzo smutne, zwłaszcza po niedawnej śmierci Marka Stewarta... RIP"; "Wyrazy współczucia dla jego rodziny, przyjaciół, członków zespołu i tych, którzy zostali dotknięci jego kreatywnością. RIP". Inny fan napisał: "Dzięki za całą wspaniałą muzykę".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kora (1951-2018) Interia.tv

The Pop Group to jeden z najważniejszych post-punkowych zespołów. Założony w 1977 roku w Bristolu wydał dwa albumy, a trzy lata później się rozpadł. Powrócił w nowej rzeczywistości, w 2010 roku i nadal występował.

Do inspiracji twórczością zespołu przyznawały się m.in. zespoły Nine Inch Nails czy Massive Attack.