Śmierć wokalisty potwierdziła jego wytwórnia Mute Records. W oświadczeniu napisano, że Stewart był "przyjacielem, agitatorem oraz twórczą siłą".

Kim był Mark Stewart?

Pochodzący z Bristolu Mark Stewart działał na brytyjskiej scenie alternatywnej od lat 70. Wraz z Johnem Waddingtonem i Simonem Underwoodem, Brucem Smithem i Garethem Sagerem założył zespół The Pop Group. Kapela powstała krótko po pierwszej brytyjskiego punk rocka.

W swojej twórczości zespół łączył klasycznego punka z jazzem, funkiem i dubem. Grupa wydała dwa albumy - "Y" (1979) oraz "For How Much Longer Do We Tolerate Muss Murder?" (1980). Następnie zakończyła działalność.

Reklama

Skład wrócił dopiero po 30 latach, a w składzie oprócz Stewarta znaleźli się Smith i Sager. W 2015 roku ukazał się ich trzeci album "Citizen Zombie", a produkcją zajął się Paul Epworth.

The Pop Group byli inspiracją dla Nine Inch Nails, Sonic Youth oraz Primal Scream. Wielkim fanem zespołu był też Nick Cave.

Mark Stewart działał też w solowych projektach. Miał okazję współpracować m.in. z Nine Inch Nails, Massive Attack, Trickym oraz The Bug. W 2022 roku ukazało się jego ostatnie solowe wydawnictwo "VS".