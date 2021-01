Cruz Beckham pójdzie w ślady mamy? Marzy mu się kariera muzyczna

Cruz Beckhamów zadeklarował na Instagramie, że jego największym marzeniem jest zostać muzykiem. Czyżby więc miał pójść w ślady swojej mamy, Victorii, która była członkinią słynnego girls bandu Spice Girls?

Cruz Beckham zrobi karierę w branży muzycznej? /Matthew Lewis /Getty Images

15-latek urządził na swoim instagramowym profilu, gdzie ma prawie dwa miliony obserwatorów, sesję pytań i odpowiedzi. Gdy zapytano go, co jest jego największym marzeniem w życiu, odparł: "Tworzyć muzykę, którą wszyscy kochają i żeby muzyka trwała wiecznie".

Cruz często wrzuca do sieci nagrania, na których śpiewa, gra na gitarze i miksuje muzykę - zazwyczaj robi to w domu. Jego popisy wokalne publikuje też na swoim Instagramie jego mama, Victoria. Nastolatek ma już na swoim koncie jeden singel, który nagrał w wieku 11 lat - "If Every Day Was Christmas". Teledysk do tej piosenki ma prawie 4,5 mln odsłon.

"Jechaliśmy samochodem, Cruz siedział z tyłu i coś sobie śpiewał. Spojrzałem na Victorię i powiedziałem: 'On ma głos!'" - wspominał David Beckham przy okazji premiery singla.

Wideo Cruz Beckham - If Everyday Was Christmas (Official Video)

Na współpracę z Cruzem otwarty jest idol brytyjskich nastolatków, piosenkarz HRVY. "Jest bardzo utalentowany i ma wielką pasję, co jest super" - HRVY komplementuje Cruza. Być może też impuls muzycznej karierze Cruza da Elton John, który jest przyjacielem rodziny Beckhamów i ojcem chrzestnym ich dwóch najstarszych synów.

18-letni Romeo jest początkującym modelem, a 21-letni Brooklyn próbuje swoich sił jako fotograf. Chłopcy mają również siostrę - 9-letnią Harper.