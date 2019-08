Cristiano Ronaldo pomógł nastoletniej raperce. "Jest moim aniołem stróżem"

Ogromne szczęście spotkało 17-letnią włoską raperkę, która występuje pod pseudonimem Madame. Naprawdę nazywa się Francesca Calearo i dopiero rozpoczęła swoją muzyczną karierę. Ku jej ogromnej radości, na jej pierwszy oficjalny singiel trafił Cristiano Ronaldo i udostępnił go na swoim instagramie. Dzięki temu popularność dziewczyny bardzo wzrosła.

Cristiano Ronaldo pomógł młodej raperce / Bruno Barros / DPI / NurPhoto /Getty Images

Pierwszy w karierze oficjalny singiel nie znanej szerzej poza swoim krajem, czyli słoneczną Italią, młodej raperki dociera do 178-milionowej publiczności. Trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia, by taka historia mogła się wydarzyć.



Przytrafiła się ona 17-letniej raperce, która nazywa się Francesca Calearo. Dziewczyna jest na samym początku swojej kariery, w grudniu 2018 roku zaprezentowała pierwszy oficjalny singiel "Sciccherie".



Na kawałek w jakiś sposób trafił jeden z najsłynniejszych piłkarzy na świecie - Cristiano Ronaldo. Utwór tak mu się spodobał, że udostępnił go na swoim instagramie. Dzięki temu "Sciccherie" dotarło do nowej, ogromnej publiczności piłkarza Juventusu.



Cristiano Ronaldo wrzucił niedawno na insta stories filmik, na którym siedzi na tarasie i słucha kawałka Madame "Sciccherie". Dzięki temu mnóstwo z śledzących go na instagramie fanów, a jest ich aż 178 milionów, sprawdziło singiel mocno podbijając statystyki raperki. Aktualnie na Instagramie dziewczynę obserwuje już 86 tys. osób.



"Gdy pierwszy raz o tym usłyszałam, myślałam, że ktoś robi sobie ze mnie żart, ale nie... Cristiano naprawdę słuchał mnie na swoim tarasie! Cała we łzach zadzwoniłam do menedżera, krzyczałam z radości. Podałam to dalej na swoim profilu i świętowałam razem z fanami" – powiedziała w jednym z wywiadów dla włoskiej gazety Madame.



Nie wiadomo, jak kawałek raperki trafił do piłkarza.

"Przez kilka tygodni leciał w Radiu Deejay. Może usłyszał go tam, albo ktoś mu go polecił" – stwierdziła dziewczyna. "Dopiero zaczynam karierę, to mój pierwszy oficjalny singiel. W następnej piosence planuję wspomnieć o Ronaldo, ale najbardziej chciałaby z nim poodbijać parę piłek. Kocham futbol" – wyznała w wywiadzie Madame.



Dziewczyna powiedziała też, że cała ta sytuacja pokazała jej, że naprawdę wszystko jest możliwe oraz że cenne jest wsparcie sponsorów, a siła mediów społecznościowych jest nie do przecenienia.



"Cristiano to najbardziej wpływowy influencer na świecie. Wstawiłam go sobie na tapetę, teraz jest moim aniołem stróżem. Gdy będę miała gorszy dzień, gdy spadnie mi pewność siebie, przypomnę sobie o nim" – powiedziała nastolatka.