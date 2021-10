Cris Mili wraca z kolejnym singlem. Posłuchaj utworu "Fenomenalny"

Cris Mili sama mówi, że nie zamyka się w żadnym stylu i gatunku - chce funkcjonować w takiej aurze muzycznej, która jej odpowiada, bez względu na jej rodzaj.



"Codziennie odkrywam prawdę o sobie. Ale do momentu, w którym jestem, bardzo dużo przeżyłam. W swojej twórczości staram się pokazać moją wyboistą drogę do odrodzenia. Od zaprogramowanej przez system istoty, stałam się świadoma swojej duszy i ciała. Już wiem, co jest ważne. Nie pieniądze, władza, prestiż, tylko spokój i pogodzenie się z samym sobą. Dochodziłam do tego stanu przez lata. I teraz jestem szczęśliwa, ale cały czas poszukuję nowych fragmentów siebie. Tak naprawdę trzeba mnie poznać, bo nie opiszę siebie w paru zdaniach" - tłumaczyła.



W tym roku jej fani mieli już okazję posłuchać nowości - najpierw pojawił się "Deszcz", a potem "Miasto grzechu". Trzecim singlem jest utwór "Fenomenalny".



Reklama

Clip Cris Mili Miasto Grzechu

"Na początku była fascynacja drugą osobą, pierwsze zauroczenie, które zapoczątkowało tekst refrenu. Fenomenalne i nieprzewidywalne uczucie, dające swój upust w krzyku wolności. Taka była geneza. Zauroczenie minęło, ale refren pozostał. Akurat wzbijałam się na wyżyny duchowe, żeby zrozumieć i zaakceptować siebie z dawnych lat. Wtedy odnalazłam mojego nauczyciela, który pokazał mi lepszy świat. 'Fenomenalny' to piosenka o poszukiwaniu swojej wewnętrznej siły i miłości. Jaka byłabym bez tego? Biedna w uczuciowość" - tak Cris Mili mówi o nowym utworze.



Wideo Cris Mili - Fenomenalny (Official Audio)

Cris Mili (Aleksandra Rosińska) - kim jest?

Aleksandra Rosińska zagrała w kultowym serialu "Ekstradycja" Basię Halską, córkę głównego bohatera. To ta rola zapewniła jej największą rozpoznawalność. Dziewczynka od razu zapadła widzom w pamięć. Po zakończeniu zdjęć do "Ekstradycji" zagrała w kilku produkcjach i zniknęła z ekranów.



Uważni telewidzowie mogli ją zobaczyć również w innym kultowym serialu TVP, czyli w "Bożej podszewce". Rosińska pojawiła się też w międzynarodowej produkcji "Bride of War". Ostatni raz na ekranie pojawiła się w 1993 roku. Zagrała córkę głównej bohaterki w komedii "Skutki noszenia kapelusza w maju".

Następnie Rosińska zdecydowała się obrać inną drogę życia. Skończyła prawo na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, a kilka lat później zdecydowała się na karierę wokalną jako Cris Mili.