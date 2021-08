Criminal z nową płytą "Sacrificio". Kiedy premiera?

"Sacrificio", pierwsza od pięciu lat płyta death / thrashowego zespołu pod wodzą grającego na gitarze wokalisty Antona Reiseneggera (także w Brujeria, Lock Up, Pentagram Chile), wyprodukował (w tym miks i mastering) chilijski fachowiec Seba Puente w AudioCustom Studio w Santiago.

Autorem okładki dziewiąty longplaya Criminal jest irlandzki artysta Gary Ronaldson.

Nowy materiał podopiecznych Metal Blade Records będzie mieć swą premierę 17 września. Wśród dostępnych wersji znajdziemy edycję winylową (w trzech kolorach), CD oraz odsłonę cyfrową.

Reklama

Teledysk do nowego singla "Zona De Sacrificio" Criminal możecie zobaczyć poniżej:

Clip Criminal Zona de Sacrificio

Oto program albumu "Sacrificio":



1. "Live On Your Knees"

2. "Caged"

3. "The Whale"

4. "Zona De Sacrificio"

5. "After Me, The Flood"

6. "Dark Horse"

7. "Theocrazy"

8. "Sistema Criminal"

9. "Zealots"

10. "Age Of Distrust"

11. "Hunter And The Prey"

12. "Ego Killer".