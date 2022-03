Crematory: Moc, melodia i mrok na nowej płycie "Inglorious Darkness"

"Inglorious Darkness" będzie 16. longplayem w 30-letniej karierze kwintetu z Mannheim.

"'Inglorious Darkness' to nowy skład, a zarazem powrót do korzeni z jedną gitarą i jednym wokalistą w osobie Feliksa (Stassa), który sam zaśpiewał wszystko na tym albumie, nawet partie czystych wokali. Płyta doskonale łączy w sobie mocne uderzenie, melodię i mrok. Utwory śpiewane są zarówno w języku niemieckim, jak i angielskim; nie brakuje elektroniki, orkiestrowych akcentów oraz grania w stylu gotyckiego rock and rolla" - wyliczają podopieczni austriackiej Napalm Records.

Reklama

Na "Inglorious Darkness" usłyszymy nowego basistę Patricka Schmida, który wstąpił w szeregi Crematory w 2021 roku. Materiał będzie mieć swą premierę 27 maja (CD, cyfrowo, jako dwupłytowy album winylowy).

Teledysk do tytułowej kompozycji z płyty "Inglorious Darkness" Crematory możecie zobaczyć poniżej:

Clip Crematory Inglorious Darkness

Oto lista utworów albumu "Inglorious Darkness":

1. "Inglorious Darkness"

2. "Break Down The Walls"

3. "Trümmerwelten“

4. "Rest In Peace"

5. "The Sound Of My Life"

6. "Tränen der Zeit“

7. "Until We Meet Again"

8. "Zur Hölle"

9. "Not For The Innocent"

10. "Forsaken"

11. "Das Ende".