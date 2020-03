Cradle Of Filth zagra we Wrocławiu [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W czerwcu w stolicy Dolnego Śląska wystąpi angielska grupa Cradle Of Filth.

Cradle Of Filth już niedługo zagrają koncert w Polsce /Arturs Berzins /materiał zewnętrzny

Koncert jedynej w swoim rodzaju formacji pod wodzą Daniego Filtha odbędzie się 16 czerwca we wrocławskim klubie A2.

Bilety dostępne będą w cenie 99 zł (przedsprzedaż) i 120 zł (w dniu imprezy). Ich sprzedaż ruszy w piątek, 13 marca.

Dodajmy, że na początku marca Cradle Of Filth rozpoczęli nagrania nowej płyty, która ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku.

"Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay", ostatni album Cradle Of Filth, miał swą premierę w 2017 roku.





Promujący go teledysk "Heartbreak And Séance" możecie zobaczyć poniżej: