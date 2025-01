21 stycznia w Berlinie rozpoczęła się ich europejska trasa koncertowa "Rise of the Roach", której gościem jest zespół Wage War. 27 stycznia z kolei przyszła pora na występ w warszawskim COS Torwar. Za rozgrzanie publiczności odpowiadał DJ Body Jarre, po którym na scenie pojawili się Wage War, a następnie gwiazda wieczoru, Papa Roach. Podczas koncertu nie zabrakło największych przebojów grupy takich jak "Getting Away with Murder", "Scars" czy "Between Angels And Insects". Zespół zaskoczył również coverem przeboju 2pac'a "California Love".