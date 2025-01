Od policjanta do ochroniarza gwiazdy

"Powiedziałem: 'Whitney Houston? Kto to jest?'" — wspomina 72-latek mieszkający obecnie w Palm Beach na Florydzie.

David Roberts rozpoczął karierę w Policji w 1968 roku, a następnie dołączył do jednostki w Walii Północnej, a później do londyńskiej Met Police. W 1988 roku, pracując dla ambasady USA w Londynie, po raz pierwszy spotkał Whitney Houston. Jak wspomina, była to "wykształcona, inteligentna, młoda kobieta o niezwykłej urodzie".