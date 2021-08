Cradle Of Filth: Szczegóły premiery albumu "Existence Is Futile"

"Existence Is Futile", 13. studyjny album Cradle Of Filth, ujrzy światło dzienne 22 października nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD (również digipack), jako dwupłytowy album winylowy, na kasecie, cyfrowo oraz w formacie specjalnego boksu.

Na nowym longplay Brytyjczyków usłyszymy także dwie bonusowe kompozycje: "Sisters Of The Mist" i "Unleash The Hellion".

Przypomnijmy za produkcję odpowiadał Scott Atkins ze studia Grindstone, a autorem okładki jest łotewski artysta Arthur Berzinsh.

Pierwszym singlem promującym nowe dokonanie Cradle Of Filth jest singel "Crawling King Chaos". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Cradle of Filth Crawling King Chaos

Oto lista utworów albumu "Existence Is Futile":

1. "The Fate Of The World On Our Shoulders"

2. "Existential Terror"

3. "Necromantic Fantasies"

4. "Crawling King Chaos"

5. "Here Comes A Candle... (Infernal Lullaby)"

6. "Black Smoke Curling From The Lips Of War"

7. "Discourse Between A Man And His Soul"

8. "The Dying Of The Embers"

9. "Ashen Mortality"

10. "How Many Tears To Nurture A Rose?"

11. "Suffer Our Dominion"

12. "Us, Dark, Invincible".