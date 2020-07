Córki Davida Fostera o jego piątej żonie. "Mam z nią tylko jeden problem"

Katherine McPhee i David Foster niedawno świętowali pierwszą rocznicę ślubu. O małżeństwo słynnego kompozytora i producenta z 34 lata młodszą wokalistką i aktorką, zapytano jego dzieci. Oto, co powiedziały.

Katherine McPhee i David Foster są małżeństwem od roku /GORC/GC Images /Getty Images

W 2018 roku 70-letni David Foster i Katharine McPhee zaręczyli się. Między muzykiem a aktorką są aż 34 lata różnicy. Kanadyjski artysta oświadczył się partnerce podczas wakacji we Włoszech. Rok później - w czerwcu 2019 roku - para pobrała się. McPhee - aktorka, wokalistka i gwiazda "Idola" z 2006 roku - jest piątą żoną muzyka.

McPhee z okazji pierwszej rocznicy opublikowała na Instagramie zdjęcia ze ślubu, a Fostera nazwała "miłością swojego życia". "Dziękuję, że dajesz mi miłość i inspirujesz mnie w każdym aspekcie" - dodała.

O piątą żonę Fostera jego dzieci (ma pięć córek - najstarsza Allison Jones - ma 50 lat, najmłodsza - Jordan - 33 lata) zapytał magazyn "People". Te przyznały, że różnica wieku McPhee i ich ojca wcale im nie przeszkadza.



Jak przyznała 37-letnia córka Fostera, Erin, jedyny problem Katherine to, że jest "zawstydzająco piękna". "Ma niesamowite ciało. Kiedy odbywają się nasze niedzielne spotkania, liczę tylko na to, aby nie pojawiła się w bikini" - tłumaczyła.

34-letnia Jordan stwierdziła natomiast, że młodsza żona sprawiła, że jej ojciec stał się bardziej "otwarty na własne uczucia". "Nasz tata jest z generacji, kiedy kobiety były bardziej bierne. Jest też mniej uczuciowy" - dodała.



"Kate sprawiła, że się otworzył. Możemy się z nim pokłócić, a ona mówi wtedy do niego: 'musisz teraz podnieść telefon i do nich oddzwonić'. Jest mediatorką, co jest bardzo ważne. Zmusza go, aby był bardziej uczuciowy i wrażliwy" - dodała córka Davida Fostera.

Jordan Foster zwróciła również uwagę, że w przeszłości Foster był w związkach z kobietami w swoim wieku, co jednak nigdy nie zdawało w jego przypadku egzaminu.