Sinead O'Connor zmarła 26 lipca 2023 roku w Londynie w wieku zaledwie 56 lat. Shane McGowan z The Pogues zmarł natomiast 30 listopada. Po kilku miesiącach od śmierci obu gwiazd zorganizowano specjalny koncert upamiętniający ich twórczość.

Na scenie pojawili się m.in. Dropkick Murphys, Cat Power czy Roisin Waters, czyli córka Sinead O'Connor. 28-latka wykonała wielki przebój z repertuaru matki - "Nothing Compares 2 U".

Córka Sinead O'Connor z poruszającym hołdem dla matki. Fani są wzruszeni

Występ spowodował wielkie poruszenie w sieci. Zdaniem fanów O'Connor, "bosy hołd" dokładnie oddaje idee, którymi kierowała się zmarła gwiazda. "Każdy inny wykonawca tłoczył się z boku sceny, aby móc oglądać jak rozwija się ten słodko-gorzki majestat" - napisała wokalistka Amanda Palmer, która obserwowała występ Waters na żywo.

Miłośnicy Sinead O'Connor oglądając na scenie Roisin tak mocno przypominającą matkę, nie mogli wystarczająco się jej nachwalić. "Boso jak jej mama! To było piękne. W oczach mam łzy. Dziękuję ci za to"; "Twoja matka była i nadal jest potężną osobą, tu na ziemi. Kiedy patrzę, jak dla niej śpiewasz, płaczę. Coś pięknego"; "Dobra robota, Roisin. Kochałem twoją wspaniałą matkę za te wszystkie dobre rzeczy, które zrobiła. Byłaby bardzo dumna z twojego hołdu"; "Oniemiałem. To było po prostu niewiarygodnie piękne. Dziękuję Roisin. Poruszyłaś tym wiele osób" - piszą w sieci.

