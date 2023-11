Priscilla Presley była żoną Elvisa Presleya w latach 1967-1973. Para doczekała się jednego dziecka - córki Lisy Marie Presley. Jedyna pociecha legendarnego króla rock'n'rolla zmarła jednak 12 stycznia tego roku w wieku 54 lat.

Wiadomo, przez co zmarła Lisa Marie Presley. Chciała mieć piękną sylwetkę Śmierć młodej Presley spadła na rodzinę jak grom z jasnego nieba. Pomimo że ostatnie miesiące życia Lisy Marie sugerowały, że nie jest z nią najlepiej. Kobieta zmarła po przeprowadzeniu operacji odchudzającej, która spowodowała niedrożność jelita cienkiego. Poza tym w jej krwi odnaleziono śladowe ilości opioidów.

Priscilla Presley porozmawiała z Piersem Morganem w ramach promocji filmu "Priscilla". W szczerej rozmowie przyznała, że ostatnie lata są dla niej bardzo ciężkie - w przeciągu paru miesięcy straciła matkę wnuka (Ben Keough zmarł 12 lipca 2020 roku), matkę (Anna Lillian Iversen zmarła 2 sierpnia 2021 roku) oraz córkę (Lisa Marie zmarła 12 stycznia 2023 roku).

Zdaniem Presley do śmierci jej córki, nie bezpośrednio, doprowadziła samobójcza śmierć wnuka. "Utrata Bena była dla niej najtrudniejszą rzeczą, on odebrał sobie życie, a był miłością jej życia. Uwielbiała go, zrobiłaby dla niego wszystko" - mówiła zalana łzami 78-letnia Priscilla Presley. Dlatego też na parę miesięcy przed śmiercią Lisy Marie, można było zauważyć, że z jej zdrowiem dzieje się coś złego.

Lisa Marie Presley wpadła w depresję po śmierci syna

Zajęta promowaniem filmu "Elvis" z Austinem Butlerem, narzekała na smutek, który odczuwała. "To było w Memphis, siedziałyśmy, a ona powiedziała, że nie wie, czy cche tu być. Otworzyła się na temat Bena i rozpaczy za nim, to trwało parę miesięcy" - dodaje w TalkTV.

Ponadto Lisa Marie, która zdecydowała się na zmniejszenie żołądka po to, by schudnąć, parę dni przed śmiercią skarżyła się z powodu "bardzo silnego bólu brzucha". Matka zauważyła, że coś jest nie tak na dwa dni przed śmiercią córki, podczas imprezy po rozdaniu Złotych Globów. "Natychmiast wstaliśmy i wyszliśmy" - wspomina Priscilla. Gdy tylko dowiedziała się o tym, że Lisa jest w szpitalu, ruszyła, by ją zobaczyć. "Wsiadłam do samochodu, ale już jej nie było. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Nie życzę tego żadnej matce" - stwierdza zasmucona.

"Nie mogłam tego znieść. Straciłam matkę, straciłam wnuka i straciłam córkę. To wciąż szokujące, że jej nie ma" - dodaje.

Po śmierci Lisy Marie Presley, w rodzinie wybuchł konflikt o majątek. Priscilla Presley chciała sprawować pieczę nad dorobkiem byłego męża, lecz ostatecznie doszło do ugody dzięki której spadkobierczyniami zostały córki Lisy Marie. Najstarsza, 34-letnia Riley Keough mówiła w wywiadzie z "Variety", że cała sytuacja spowodowała w ich relacjach "lekki wstrząs".

"Było trochę zamieszania, ale teraz wszystko będzie tak, jak było. Wszystko, co sugerowałoby inaczej w prasie, zasmuca mnie, ponieważ jedyne czego (Priscilla) chce, to kochać i chronić Graceland, rodzinę Presleyów i ich dziedzictwo" - mówiła. Wygląda więc na to, że między babcią a wnuczką zapanowała zgoda.

