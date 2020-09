Córka Pawła Kukiza świętuje sukcesy. Docenił ją Michał Szpak

Córka Pawła Kukiza, Julia, to młoda projektantka, która odnosi pierwsze sukcesy w polskim show-biznesie. Rozpoczęła współpracę m.in. z Michałem Szpakiem.

Julia Kukiz od trzech lat związana jest z modą / Jacek Kurnikowski / AKPA

Julia Kukiz niedawno skończyła 29 lat i próbuje swoich sił jako projektantka mody.

Modą zajmuje się dopiero od trzech lat. "Moda to dla mnie nie tylko ubrania, ale przede wszystkim dziedzina sztuki, a ze sztuką właściwie w jakiś sposób byłam związana zawsze" - opowiadała w rozmowie z portalem plotek.pl.



"Nie wiem, w którym dokładnie momencie pojawiło się zainteresowanie modą, ale z tego, co pamiętam, to już od dzieciństwa lubiłam oglądać pokazy mody, podziwiać największych projektantów i przebierać siostry i kuzynki" - dodała.

Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chwali się swoimi kreacjami.



Jak się okazuje na koncie ma już pierwsze sukcesy. To właśnie w zaprojektowanym przez nią garniturze Michał Szpak wystąpił w jednym z odcinków "The Voice of Poland".



Zdjęcie Michał Szpak w kreacji stworzonej przez Julię Kukiz / Instagram / materiał zewnętrzny

W 2019 roku została wyróżniona w finale Responsible Fashion Awards, a w lipcu odbył się jej pierwszy pokaz mody.