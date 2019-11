Paweł Kukiz wraca na scenę: Tak po ludzku mi tego brakuje

"Chcę wrócić do grania nie jako formy zarobkowania, ale cieszenia się tym, co kocham. Tak po ludzku bardzo mi tego brakuje, przecież grałem przez 30 lat" - powiedział poseł Paweł Kukiz w rozmowie z "Faktem".

Paweł Kukiz zapowiedział powrót na scenę /Jacek Domiński / Reporter

W opublikowanej w środę rozmowie z "Faktem" Paweł Kukiz poinformował, że zamierza dawać koncerty, a dochód z nich będzie przekazywać potrzebującym.

"Chcę wrócić do grania nie jako formy zarobkowania, ale cieszenia się tym, co kocham. Tak po ludzku bardzo mi tego brakuje, przecież grałem przez 30 lat" - powiedział.



"Chciałbym potraktować muzykę jako autowyciszenie. Wiem, że to trudne do zrozumienia, bo brzmi jak paradoks, ale muzyka jest dla mnie jak cisza. To relaks, wentyl bezpieczeństwa" - wyjaśnił.



Kukiz nadal będzie jednak obecny w polityce - we wtorek został szefem Rady Koalicji Polskiej, w skład której wchodzą szefowie sił sprzymierzonych z PSL.

"Tworzymy ruch, który będzie alternatywą dla lewej i prawej strony. Chcemy jednoczyć jak najwięcej Polaków, którzy dążą do normalnego państwa" - powiedział Kukiz.

Ostatnia płyta śpiewającego posła - "Wyspa zielona" - ukazała się w listopadzie 2018 r. pod szyldem Kukiz i Perverados.