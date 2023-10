Janusz Józefowicz jest starszy od Nataszy Urbańskiej o 18 lat. W roku, w którym wzięli ślub, przyszła również na świat ich córka. Co ciekawe, para poznała się, gdy 64-letni aktor miał żonę i dwójkę dzieci. Miłość była silniejsza, przez co puścił w niepamięć poprzednią relację, by związać się z 46-letnią Urbańską. Ich nastoletnia pociecha dostała już szansę na pokazanie się na deskach teatru, biorąc udział w sztuce "Metro".

Natasza Urbańska przyznała, że takie role mają pokazać, czy Kalina rzeczywiście chce na stałe wiązać swoją przyszłość z aktorstwem i muzyką, czy traktuje to jako chwilową zachciankę.

Reklama

"Obserwowaliśmy, na ile ona to poważnie bierze, a na ile jest to tylko 'a, pośpiewam sobie', ale ona jednak bardzo się zaangażowała (...) Później były castingi (...) pojawiła się w tej grupie młodziaków i powolutku stawia swoje pierwsze kroki. To nie jest główna rola. 'Metro' jest taką wylęgarnią talentów i takim pierwszym krokiem na scenie" - mówiła wokalistka w rozmowie z Pomponikiem.

Natasza Urbańska na Eurowizję 2023. Zobacz zdjęcia z planu "Lift U Up" 1 / 9 Zobacz zdjęcia z planu teledysku "Lift U Up" Nataszy Urbańskiej! Źródło: materiały prasowe Autor: Marta Machej

Rodzice Kaliny nie należą do tych, którzy dają taryfę ulgową. 15-latka musi sama być odpowiedzialna na tyle, by połączyć naukę w szkole z aktywnością sceniczną. "Może grać w spektaklu, jeśli będzie sobie dawała radę w nauce. (...) Postaramy się, żeby nie zachłysnęła tym światem i zrozumiała, że to jest ciężka praca. (...) My też jesteśmy surowymi nauczycielami, nie ma tak, że ona ma jakąś taryfę ulgową. Wręcz przeciwnie, myślę, że będzie miała trudniej, niż inni" - zdradziła Urbańska.

Jak wygląda Kalina Józefowicz?

Instagramowy profil Kaliny Józefowicz obserwuje 2 tys. fanów. Wśród komentarzy pod jej postami nie brakuje porównań do sławnych rodziców. "Ależ podobna do ojca!", "Urodziwa za rodzicami", "śliczna córcia" - piszą internauci. Pojawiają się jednak i słowa krytyki. Niektórym obserwującym nie podoba się to, że 15-latka ma już kolczyk w nosie. "Dziecko zejdź na ziemię" - grzmi jeden z internautów.