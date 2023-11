Co ciekawe, Katarzyna Pakosińska była przez pewien czas wokalistką grupy Leszcze, której frontmanem latami był Maciej Miecznikowski. Artystka nie zdecydowała się jednak na całkowite rozwijanie kariery w tym kierunku i poprzestała na epizodycznych występach.

Gwiazda w 2011 r. zdecydowała się na to, by odejść z grupy kabaretowej, gdyż jej priorytetem było wychowanie córki z pierwszego małżeństwa, która urodziła się 26 grudnia 2003 r. Pakosińska długo unikała tematów związanych z jej pociechą, lecz teraz, gdy Maja ma już 20 lat, dziewczyna sama podjęła decyzję co do tego, by rozpocząć karierę w sieci.

Reklama

TikTok

Jej profil na TikToku obserwuje ponad 24 tys. użytkowników, a nagrania zebrały prawie 2 miliony polubień. Wielu internautów twierdzi, że Maja jest uderzająco podobna do matki i całkowicie przejęła po niej urodę. Na niektórych zdjęciach rzeczywiście są jak dwie krople wody.

Instagram Post Rozwiń

Córka Katarzyny Pakosińskiej jest lesbijką. "Jako mama popełniłam wiele błędów"

Maja Pakosińska otwarcie pokazuje na wielu nagraniach, że jest w związku z kobietą. Choć Katarzyna Pakosińska wielokrotnie wspominała, że w pełni to akceptuje i wspiera swoją córkę, to uważa, że podczas wychowywania swojej pociechy popełniła wiele błędów.

Wideo "Trzy Korony Biały" - śpiewa Katarzyna Pakosińska

"Wydaje mi się, że jestem lepszą ciocią, niż mamą. Jako mama popełniłam mnóstwo błędów, obarczając Maję, która rosła przy mnie, mnóstwem rzeczy, których nie powinnam na nią zrzucać. One brał się z tego, że nie byłam jeszcze poukładana sama ze sobą. To ja byłam wszędzie fruwająca, jeszcze z nieprzepracowanymi lękami wyniesionymi z mojego domu" - mówiła Pakosińska w podcaście "Po macoszemu".

Katarzyna Pakosińska również zdecydowała się na założenie TikToka, choć jak sama zaznacza w opisie profilu, "Moja córka namówiła mnie na TikToka. Co to ten TikTok?" - pisze w swoim stylu. Gwiazda umieszcza tam głównie nagrania z rodziną, oczywiście zachowując przy tym swoje poczucie humoru. Jej córka działa na tej platformie pod nazwą @zwiadrowana.