Hailie Jade Scott Matthers na świat przyszła 25 grudnia 1995 roku i jest owocem związku Eminema z Kim Scott. Burzliwe relacje między Kim a raperem skończyły się dwoma rozwodami (w 2001 i 2006 roku, czyli niedługo po tym, jak znów się zeszli). Byłe małżeństwo toczyło również batalię o opiekę na córką. Ostatecznie w 2006 roku Kim i jej były mąż poszli na ugodę, a Eminem miał prawo wychowywać swoją córkę.

Ta wielokrotnie inspirowała go do nagrywania utworów. O swoim dziecku wspominał w kilkunastu numerach, m.in. w: "97 Bonnie & Clyde", "When I'm Gone", "Hailie's Song" oraz "My Dad's Gone Crazy" (w tym utworze można usłyszeć, jak Hailie rapuje). Kilkakrotnie przepraszał ją także na swojej płycie "Revival" z grudnia 2017 roku.

Jedną z najpopularniejszych piosenek dotyczących swojej córki, "Mockingbird", Eminem stworzył w 2004 roku. Jak sam przyznał, to jeden z nielicznych utworów, który go wzruszył. W klipie do singla widzimy natomiast prywatne nagrania z jego domu.

"Hailie była moją główną inspiracją, zwłaszcza, kiedy się urodziła, a ja nie byłem sławny, nie miałem pieniędzy i nie miałem gdzie mieszkać. Zastanawiałem się wtedy 'jak ja ją wychowam' i to dało mi motywacje do działania. Ona zawsze była moją siłą napędową" - mówił w 2002 roku Eminem w rozmowie z MTV.

Córka Eminema powiedziała: "Tak". Jak wygląda 27-latka?

Hailie Jade Mathers pochwaliła się na Instagramie zdjęciami ze swojego ślubu.

"9 czerwca 2023 roku - po prostu jeden z najlepszych dni w moim życiu" - napisała.

"W tym i w następnym życiu moja dusza zawsze znajdzie Twoja" - dodała zwracając się już do swojego wybranka, biznesmena Evana McClintocka.

W sekcji komentarzy nie brakuje pytań o obecność Eminema podczas wydarzenia. Faktycznie, rapera brakuje na zdjęciach.

Czym zajmuje się córka Eminema?

26-latka jest studentką psychologii na Michigan State University (college ukończyła z imponującą średnią) oraz próbuje swoich sił jako influencerka (interesuje się branżą modową). Na Instagramie Hailie ma ponad 3 mln obserwujących.



W lipcu 2022 r. Hailie Jade Scott wystartowała wraz ze swoją koleżanką z autorskim podcastem pt. "Just A Little Shady". Jego nazwa jest też nawiązaniem do drugiego popularnego pseudonimu jej ojca - Slim Shady.



Sam Eminem nie kryje dumy, że jego córka zdecydowała się kontynuować edukację. "Nie ma dzieci, na razie tylko chłopaka. Dobrze sobie radzi. Jestem z niej dumny" - mówił odnosząc się do jej średniej i tego, że wybrała studia. "Gdy myślę o tym, z czego najbardziej jestem dumny, to jedną z tych rzeczy jest to, że udało mi się wychować moje dzieci" - opowiadał Mike'owi Tysonowi.



