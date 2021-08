Córka Dr. Dre jest bezdomna. Od wielu miesięcy nie ma kontaktu z ojcem

38-letnia LaTanya Young jest jednym z ośmiorga dzieci Dr. Dre. Muzyk był w nieformalnym związku z jej matką, Lisą Johnson. Rozstał się z nią, gdy dziewczynka miała pięć lat. LaTanya pracuje obecnie jako kurier rozwożący jedzenie oraz jako monter w hurtowni. Mimo podejmowania się tylu zajęć, przy czwórce dzieci, nie jest w stanie zapewnić im godnego życia.

"Moje dzieci mieszkają u przyjaciół. Nie żyją w samochodzie, tak jak ja. (...) Staram się nie pójść na dno. Od pewnego czasu jestem zadłużona" - podzieliła się swoją dramatyczną sytuacją w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Daily Mail". Domem LaTanyi jest SUV, który, co gorsza, nie należy do niej. Boi się, że wkrótce straci i auto, bo nie ma pieniędzy na dalsze jego wynajmowanie.

Reklama

Instagram Post

Wydawać by się mogło, że mając tak zamożnego ojca nie musi martwić się o sprawy bytowe. Jednakże Dr. Dre przestał wspierać ją finansowo w styczniu 2020 roku. "Jego prawnik powiedział, że mój tata nie chce mi pomóc, ponieważ mówiłam o nim w prasie" - wyjaśniła. LaTanya nie ma bezpośredniego kontaktu ze swoim ojcem.

Dr. Dre mógł okazać jej mniej zrozumienia, jako że ostatnio przechodził burzliwą batalię rozwodową z Nicole Young. Począwszy od 1 sierpnia raper będzie musiał jej płacić alimenty sięgające prawie 300 tys. dolarów miesięcznie (1,2 mln zł). Ta kwota ma obowiązywać do momentu, gdy Nicole wyjdzie ponownie za mąż lub zawrze związek partnerski.

Dr. Dre przyłapany przez paparazzi. To jego nowa partnerka? 1 / 5 Od sierpnia 2020 roku ciągnie się sprawa rozwodowa Dr. Dre i jego żony Nicole Young (byli ze sobą 24 lata). Para od kilku miesięcy nie potrafi dojść do porozumienia w sprawie podziału majątku. Źródło: Agencja FORUM Autor: Backgrid USA udostępnij

LaTanya jest zbulwersowana tym, że o ile jej była macocha będzie opływać w luksusach, ona musi klepać biedę. "To, co dostała Nicole, powinna była dostać moja mama" - żali się. "Słyszę o kochankach, którym kupił domy. To przykre" - dodaje.



Dodajmy, że w 2019 roku głośno było o innej córce Dr. Dre - Truly - którą raper i producent chwalił po dostaniu się na prestiżowy Uniwersytety Karoliny Południowej. Internauci szybko przypomnieli gwiazdorowi, że zapłacił uczelni dotację w wysokości 70 milionów dolarów na stworzenie Jimmy Lovine and Andre Young Academy for Arts, Technology and the Business of Innovation, czym prawdopodobnie wpłynął na proces rekrutacyjny.