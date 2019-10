Córka Davida Hasselhoffa odpadła z "The X Factor: Celebrity". "To dopiero początek"

Hayley Hasselhoff, córka gwiazdy lat 80. i 90. Davida Hasselhoffa jako druga odpadła z celebryckiej edycji programu "X Factor". Jednak jak sama twierdzi program był początkiem jej muzycznej kariery.

Program "The X Factor: Celebrity" ruszył w Wielkiej Brytanii 12 października. Zasady talent show pozostają wciąż takie same, jednak zamiast tym razem o zwycięstwo w programie rywalizują celebryci. Do show zgłosili się m.in. były piłkarz Vinnie Jones, gwiazda telewizji Ricki Lake, aktorka Olivia Olson, gwiazdor "Glee" Kevin McHale oraz córka Davida Hasselhoffa, Hayley Hasselhoff.

Występy oceniają Simon Cowell, Louis Walsh i Nicole Scherzinger.

19 października, w drugim odcinku show, z "X Factorem" pożegnał się duet Brendan Cole - Jeremy Edwards oraz wspomniana Hayley Hasselhoff.

Jurorom, a zwłaszcza opiekunowi jej drużyny Louisowi Walshowi, nie spodobała się wykonana przez nią wersja piosenki Lewisa Capaldiego "Someone You Loved".



W programie "Lorraine" Hasselhoff zapowiedziała, że udział w talent show to dopiero początek i jej kariera muzyczna dopiero rusza z kopyta.

"Jestem podekscytowana tym, że brałam w tym udział, w przyszłości sporo rzeczy będzie się działo. Wracam do świata muzyki, nie mogę doczekać się tego, jak to się rozwinie" - stwierdziła.



Hayley wypowiedziała się też na temat swojego ojca i komentarzy, że sławny rodzic zapewnił jej lepszy start kariery.



"Mój tata powiedział mojej siostrze: Jedyną szansą, aby przebić się w tej branży jest ciężka praca i pasja. I to właśnie robię. Wszystko, czego dokonałam, jest moją zasługą. Jestem aktorką i modelką. Muzyka była od zawsze częścią mojej rodziny, ale nie byłam z niej znana. To inne doświadczenie dla mnie, ale to moja podróż i chciałabym, aby ludzie zrozumieli, że robię to sama" - dodała.



Ojciec modelki i aktorki - Davida Hasselhoff - największą popularność zdobył dzięki rolom w serialach "Nieustraszony" oraz "Słoneczny Patrol". Na swoim koncie ma też 14 albumów studyjnych. W pewnym momencie jego kariera podupadła, a sam aktor uzależnił się do alkoholu.



