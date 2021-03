Corey Steger nie żyje. Gitarzysta zginął w wypadku samochodowym

Gitarzysta Corey Steger znany z zespołu Underoath zginął w wypadku samochodowym.

O śmierci muzyka poinformował jego kolega z zespołu Dallas Taylor.

"Nie wiem, jak to napisać. 17 marca 2021 około godziny 18 Corey Steger, jeden z założycieli Underoath, zginął w wypadku. On i jego rodzina pomogła mi, gdy sam dochodziłem po wypadku. Do dziś pamiętam, jak mył mi głowę na oddziale. Był jednym z najmilszych ludzi, jakich znałem" - napisał na Instagramie.

Corey Steger z kolegami założył Underoath w 1998 roku i odszedł z zespołu trzy lata później. Ze składem nagrał dwie płyty: "Act of Depression" (1999) i "Cries of the Past" (2000).

Szczyt popularności grupy przyszedł kilka lat później po dołączeniu do zespołu Spencera Chamberlaina.



